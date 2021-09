Itatí Cantoral protagonizará Sola en la oscuridad

Intriga, suspenso, accidentes, secretos, engaño y traición, es lo que se vivirá en la trama de la nueva puesta en escena Sola en la oscuridad (Waituntildark), un clásico del teatro mundial, que regresa a México después de haberse presentado por primera vez en 1988, y ahora será protagonizada por Itatí Cantoral.

La historia comienza cuando el personaje de Susy (Itatí), se ha quedado ciega a causa de un accidente automovilístico y en su casa comienzan a presentarse una serie de extraños personajes, a quienes une un objeto en común: una muñeca, que esconde un secreto que pondrá en peligro de muerte a cada una de las personas ligadas a ella.

“Con esta obra me regresa la esperanza del teatro, me reabre mi corazón y la emoción de ser parte de una nueva era. Es una obra difícil pero es un proyecto hecho con mucho amor. Agradezco que en México podemos ver este tipo de obras con grandes producciones y me siento afortuna de reabrir el telón”, compartió Cantoral durante la conferencia que se realizó en un famoso restaurante al Sur de la Ciudad de México.

Sola en la oscuridad es un thriller de suspenso que también abordará el tema del empoderamiento femenino, el cual, Morris Gilbert, productor de la obra, siempre ha apoyado y promovido en la mayoría de sus proyectos como en Los monólogos de la vagina.

“El thriller es un género que me gusta, y creo que entretiene mucho, pero a su vez es muy complicado, es todo un reto porque hay que saberlo hacer”, dijo el productor.

En el reparto que está dirigido por el actual director de la Compañía Nacional de Teatro, Enrique Singer, también destaca, Luis Gatica, Marco de la O, Lenny Zundel, Marcial Casale, Sergio Bonilla y María Perroni Garza y Nina Rubín, que éstas últimas alternarán sus papeles, debido a compromisos personales.

“Para mí es algo nuevo, nunca había hecho este género, además es mi segunda vez en teatro y estoy dispuesta a aprender de estos grandes maestros”, dijo la hija menor de Erik Rubín y Andrea Legarreta.

Por su parte, el maestro Singer compartió el reto que enfrenta ante el esperado proyecto. “El suspenso es un género complicado porque hay que generar ese sentimiento entre los actores y el público, una conexión que enganche y empate con todos. Creo es un obra actual con temas importantes como el empoderamiento”, dijo.

Añadió, “Tenemos un elenco que desciende de grandes dinastías actorales y eso lo hace aún más grande, hemos formado un gran equipo”.

La obra llegará a la cartelera mexicana el próximo mes de noviembre al teatro México del Centro Cultural Manolo Fábregas.