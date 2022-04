Huecco, primer artista en financiar videoclip con bitcoins

La música y las criptomonedas son uno mismo en Huecco, el cantante español que ha transitado por caminos casi contrarios, desde el rap-metal hasta el pop, pasando por el reguetón, o como él lo llama, rumbatón, en referencia, sobre todo, a su gran éxito internacional, Pa mi guerrera (2006), que fue Disco de Oro en España y logró 300 mil descargas de tonos de celular.

La raíz flamenca le viene bien a este artista criado entre Madrid y Extremadura. El flamenco le corre por las venas y quizá eso explique su gran capacidad para tener los pies en la tierra y, al mismo tiempo, adaptarse a las transformaciones, incluso financieras. Por eso, Huecco se ha convertido en el autor del primer “criptoclip” de la historia.

Se trata de Bajo tu piel, el primer videoclip financiado totalmente con bitcoins, las criptomonedas más populares —y más valiosas— del planeta. El patrocinador oficial de esta producción casi cinematográfica es Coinmotion, una plataforma que lleva una década en el sector de las criptodivisas, facilitando sus compras, ventas y transacciones.

Huecco, al igual que Coinmotion, considera que el dinero digital —que no se ciñe a ningún banco central del mundo y que tiene sus propias reglas, basadas en la confianza de los propios usuarios— permitirá, en un futuro no tan lejano, igualar las estructuras de poder de la sociedad, ya que nunca antes se había ofrecido una opción real para controlar las finanzas personales sin la intervención de agentes externos como bancos o gobiernos.

“(Mi gusto por las criptomonedas) viene por la propia experiencia. Yo soy músico, mi mundo es la guitarra, el estudio, las giras, pero cuando llegó la pandemia, me asusté bastante, pensé que era como una guerra mundial sin disparos. Vi que las bolsas cayeron al mínimo en décadas y, entonces, me puse en el peor de los escenarios: en un año no habrá conciertos y mis ahorros deben funcionar, porque en el banco sólo irán hacia abajo”, comparte Huecco en entrevista con El Sol de México.

Tras informarse ampliamente sobre finanzas, el artista español decidió invertir un poco en acciones tecnológicas en Wall Street, pero al final le convenció más el nuevo universo cripto que promete utopías.

“Pensé que bitcoin iría hacia arriba. Invertí un poco y, ya sea por suerte, visión o alguna mezcla de las dos, (la inversión) me salió bien. Conseguí que mis ahorros no bajaran y que, además, subieran”, afirma Huecco, quien ya prepara su nuevo álbum discográfico, XV aniversario, en el cual busca hacer un dueto con algún artista mexicano y publicar temas inéditos.

Durante 10 años, este hombre fue el vocalista de la banda de metal Sugarless. Cuando se separó de la agrupación, emprendió una aventura para mezclar géneros musicales, una situación que lo ha colocado en un lugar difícil de clasificar. Lo nuevo que incorpora a su sonido son atmósferas electrónicas, que prácticamente no había explorado en el pasado.

“En este disco hay un factor muy Twenty One Pilots, muy Imagine Dragons”, asegura Huecco, quien no descarta volver a México muy pronto.