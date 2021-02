Horacio Villalobos regresa con Farándula 021

Cuando Farándula 40 llegó a su fin el 19 de diciembre de 2020, los fans inundaron las redes con mensajes de cariño y peticiones para que regresaran en otro formato, y así mantener el vínculo que durante diez años tuvieron con todos los integrantes del programa encabezado por Horacio Villalobos.

Tomó cerca de dos meses, pero finalmente dieron luz a la nueva etapa del proyecto, que regresa en forma de un podcast titulado Farándula 021. "No sé si lo logran todos los programas, pero esta interacción que existe en con el público ha sido muy enriquecedora, porque también nos dan su punto de vista", señala La manigüis en entrevista telefónica.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Tanto para él como para sus compañeros; Pilar Boliver, Mauricio Valle, La supermana y Mario Lafontaine; ha sido muy interesante reencontrarse detrás de un micrófono, ya que pese a haber omitido algunas secciones que no van de acuerdo al lenguaje radiofónico, la convivencia y la química entre ellos se mantiene intacta, por lo que confía en que podrán seguir transmitiendo la misma magia que tenían en la pantalla.

Una de las nuevas secciones es Escondida por los rincones, que corre a cargo de Pilar, quien hace recomendaciones de series o películas que no reciben mucha publicidad, pero vale la pena ver. Aunque reconoce que el lenguaje es diferente, agradece que en este formato tienen mayor posibilidad de expresarse sin tapujos.

"Una libertad mayor es con respecto al lenguaje coloquial, más que en realidad con las ideas o con las opiniones", señaló la también directora de teatro. "Tal vez en el podcast me sale alguna expresión un poco altisonante, en ese sentido puede ser que sí tengamos un poco más apertura, nos quitamos ese chip de convención más que de censura".

Gossip Bárbara Mori regresa a la pantalla chica en drama policiaco

Y aunque siempre impera el humor en el programa, jamás dejan de lado su responsabilidad con el público, por lo que siempre procuran sustentar sus opiniones con argumentos, pues además están conscientes de que al estar en una época en la que todo lo que digas será usado en tu contra, tienen que mantener el profesionalismo sobre todas las cosas.

"Si hablo de una serie que está horrible no puedo nada más decir que está horrible, porque entonces se vuelve un comentario frívolo. Si estructuro y habló sobre las unidades dramáticas; sobre las unidades aristotélicas de tiempo, lugar y acción; y las analizó, tal vez algunas personas no les gustará, pero tengo razón a nivel teórico. Entonces ahí es donde yo me siento protegida para opinar", detalló.