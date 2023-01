Horacio Palencia celebra el Día del Compositor

Probablemente has escuchado o incluso cantado: “Tú eres como el agua clara que llueve del cielo, te quiero porque quiero me que quieras…”; o tal vez conozcas más el tema que en su coro recita: “Dime cantinero, tú sabes de penas, ¿a los cuántos tragos me olvido de ella?”.

Es más, en cualquier fiesta seguro escuchaste el inicio de la canción “¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no?, ¿la N o la O?” Todas esas canciones tienen algo en común: su compositor.

Horacio Palencia es el responsable de esas melodías, fue él quien escribió Mi razón de ser, interpretada por la Banda MS, A través del vaso y, por supuesto, Ya supérame, uno de los hits de Grupo Firme.

Hoy, como cada 15 de enero, celebra por todo lo alto el Día del compositor. “Siento que este legado seguirá creciendo mucho más, si Dios me lo permite porque no es que esté tan viejo como para dejar de hacer canciones, aún puedo hacer muchas más.

“Estoy agradecido con el público, con el país, con toda la gente porque no nada más mi nación ha recibido mis canciones sino en otras partes del mundo también”.

El éxito de sus composiciones no ha sido un golpe de suerte, sino un trabajo que comenzó hace casi tres décadas. Palencia nació un 4 de septiembre, en Rosario, Sinaloa; es el menor de cuatro hijos.

Su gusto por la música se evidenció desde muy pequeño, pero fue a los 12 años cuando su camino comenzó a tomar su rumbo. Su tío Juan Manuel Cisneros le regaló un teclado, con el que compuso sus primeras canciones.

Al recordar su primera inspiración en la música, inmediatamente se remonta a él, ya que la pasión con la que su tío escribía diferentes historias acompañadas de melodías, le dio las herramientas a Palencia para forjar su propia carrera.

“Ha sido una trayectoria de mucho sacrificio, trabajo, ilusión, de soñar. Vengo de una familia de escasos recursos y no se me dio nada fácil, así es que tuve que ingeniármelas para llegar a diferentes artistas y que ellos me dieran la oportunidad de escuchar mis canciones.

“Cuando alguien va empezando y no tienes renombre, ni trayectoria es muy difícil que te den tiempo o que te den una cita o te abran las puertas de sus oficinas”, afirmó Palencia en entrevista con El Sol de México.

Su primera composición fue Quisiera ser un gorrión, la cual, hasta el momento no ha grabado. Mientras era estudiante de Administración de Empresas Turísticas, con sólo 18 años, recibió la sorpresa que la Banda Santa Rosa de Guamúchil grabó dos de sus temas; gracias a la interacción con dicho grupo fue que Palencia conoció a Fernando Camacho, líder de La Arrolladora Banda el Limón.

En ese momento, el compositor supo que su trabajo realmente rendía frutos.

“Considero que es un don (la composición) que, así como Dios nos da diferentes dones, algunos para los deportes, otros ser un buen arquitecto, buen político, escritor de libros, a mí Dios me dio el don de escribir canciones y esa sensibilidad para combinar frases de palabras con melodías y hacer que esta combinación toque las fibras sensibles de la gente.

“En mi caso, me concentro en hacer canciones de amor y desamor o de dolor porque siento que es parte de la vida diaria, todos de repente en el amor tenemos nuestras altas y nuestras bajas y de repente andamos enamorados o decepcionados; como compositor a veces siento que me convierto en psicólogo de la gente porque trato de buscar temáticas reales, con las que el público se identifique desde el momento en el que leen un título o suena la primera estrofa, que ya sienta la gente que yo les compuse esa canción, que soy un espía de su vida personal”, expresó.

El sinaloense supera las mil composiciones. Agradeció al público permitirle dejar un legado musical en su país y que poco a poco se extiende en Latinoamérica y Estados Unidos. Para él, el éxito de una canción no depende de las regalías que genere, ni la popularidad o su esfuerzo a la hora de crearla, él mide el triunfo de sus temas a través del tiempo.

“El éxito más importante son aquellas canciones que se quedan en el gusto del público a lo largo de los años, aunque he escrito muchas canciones y muchas han tenido éxito, no todas considero que se hayan quedado en la música popular mexicana.

“Cuando logras hacer una canción, que traspase los años y la canción la siguen cantando los mariachis, sea el vals de muchas bodas, cuando una canción se queda es que esa canción está más allá del bien y del mal”, dijo.

Su top de canciones son, justamente: A través del vaso, Mi razón de ser, Ya es muy tarde, Amor a primera vista, ésta también interpretada por él junto a Belinda y Los Ángeles Azules y Ya supérame.

De hecho, el tema que hizo popular Grupo Firme nació en coautoría de Nathan Galante, un joven tijuanense que vivió esa historia con una ex novia. Destapó el sentimiento que le dejó el saber que su ex no podía superarlo y fue como ambos crearon el tema, reveló Palencia.

“Para ser compositor se necesita de mucha disciplina, constancia, paciencia porque una cosa es ser compositor y otra vivir de ser compositor, en mi caso yo tengo las dos cosas, yo soy compositor por vocación, pero también vivo de compositor”, resaltó.

Pero, ¿qué le es más redituable, ser compositor o cantante?

“Gano más siendo compositor que cantante, la verdad. No es como que me hice cantante para ganar más, el ser cantante nació de esa inquietud más que nada para tener más contacto con el público y que fuera como un complemento de mi carrera.

“No es lo mismo ser compositor a cantautor, cantautor ya es algo más completo, que te complementa más y que te ayuda a tener un contacto más directo con tus fans y tu público, algo que siendo compositor nada más no puedes hacerlo”, dijo.

Defiende un tema de su autoría

El 2022, aunque tuvo grandes recompensas, también se convirtió en uno de los años más difíciles para él, por el juicio legal por supuesto plagio del tema Mi razón de ser.

Hace cinco años, José Luis Calderón Águila acusó al compositor de plagiar la canción que hizo popular la Banda MS; Palencia fue demandado y vinculado a proceso.

“Desafortunadamente hay mucho desconocimiento en cuanto a derechos autorales, si las autoridades tuvieran más claro esto, este caso desde cuándo ya se hubiera terminado. Este señor se nota a leguas que la intención es adueñarse de mi canción de mala fe y sacarme dinero de lo que generó.

“Lo que puedo decir es que el caso todavía sigue, todavía no se da un veredicto, la investigación ya terminó y obviamente se determinó que este señor estaba fabricando pruebas, contradicciones, mentiras, este señor se ha valido de un montón de cosas para intimidar a las autoridades.

“Todo ya se descubrió, como son temas de derechos autorales, hay mucho enredo, esperemos pronto se resuelva y pueda tener mi canción libremente, cantarla cuando yo quiera, que cualquier otro artista la cante porque si es una injusticia muy grande que esté pasando todo esto”, aseguró.