Homenajean a la productora Carla Estrada

La notoriedad que posee Carla Estrada como directora de escena y productora de 20 telenovelas, dos bioseries -de Silvia Pinal y Joan Sebastian, a las que se sumará la de Gloria Trevi-, así como programas unitarios, será reconocida por la Fundación Grandes Valores de México y América Latina, con el Homenaje Trayectoria.

“Primeramente mi agradecimiento a Dios por la oportunidad de darme la vida, mis padres y familia que tengo, más el trabajo que me ha dado, y definitivamente se lo dedico a mi hijo Carlos que está trabajando en Los Ángeles para Disney, viviendo anteriormente su nominación al Oscar por la película Raya y el último dragón”, declaró a El Sol de México.

Carla Estrada con 36 años de experiencia en el entretenimiento audiovisual, en un mundo de hombres, aró su propio camino en la pantalla chica. “Cada una de mis telenovelas me han forjado como productora y recientemente en la combinación con la dirección de escena; son parte de mi vida, de crecimiento y aprendizaje.

“Puedo hablar de cada una, tienen momentos importantes de mi vida. Aunque mencionaré cuatro. La primera que fue mi gran éxito Quinceañera, también que marca mucho las telenovelas juveniles porque si bien había realizado Pobre juventud, en un horario más temprano 16:30 horas, Quinceañera aparece en el horario de las 19:30 horas por sus temáticas y todo el elenco de jóvenes se convirtieron en protagonistas y antagonistas de las historias de los siguientes 20 años.

“Para mí eso es una gran satisfacción, otra de las telenovelas que no falta El privilegio de amar, es la historia que más alto rating ha tenido en la historia de la televisión mexicana. Lazos de amor con Lucero encarnando a trillizas, fue un reto tremendo para la actriz, para mí, para la producción, lograr la historia fue un logro, estábamos cada capítulo cerca del aire, no teníamos las facilidades técnicas que hay ahora.

“La telenovela que fue una armonía al ciento por ciento fue Amor real, que actualmente se transmite en el canal Tlnovelas remasterizada y cuya producción tiene una calidad en imagen digna de verla”.

En el Homenaje Trayectoria Exposición Fotográfica de Plaza Lindavista se mostrarán imágenes de la mayoría de sus telenovelas. “Es muy bonito el que me vaya a ver el público mi historial fotográfico gracias a mis telenovelas, de todo mi trabajo en Televisa, de mi familia, mis amigos. Estoy muy agradecida con los organizadores de la Fundación Grandes Valores que me hacen mi homenaje y que se fijen en mí, en el trabajo que he hecho”.

El homenaje, dice, le lleva una reflexión, “de qué ha sido mi vida, de cómo he aportado al medio televisivo, a la sociedad. Me lleva a la conciencia de saber que encontré la fórmula maravillosa de poder combinar el entretenimiento con la labor social”.

En relación a la bioserie de Gloria Trevi, cuya preproducción inicia en agosto y la filmación en noviembre, adelantó Carla Estrada que viajó recientemente a Brasil, Argentina, Chile, “para hablar con las chicas que vivieron con Gloria, captando su testimonio y me estoy sensibilizando cada vez más para armar la historia de manera interesante, la producción se va a apoyar con mensajes, para que la historia no sólo sea una historia de chisme, sino que aporte y apoye a la sociedad”.