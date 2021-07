Helena Rojo, presente en la nueva temporada de TAP

Con más de 51 años de carrera, a lo largo de los cuales ha participado en más de 30 telenovelas y alrededor de 45 películas, además de haber ganado dos premios Ariel (en 1972 y 1981), Helena Rojo es una de las figuras más destacadas en México. Pero a pesar de ello no ha dejado de aprender de sus coestrellas jóvenes, con quienes ha trabajado tanto en teatro como en televisión.

"Una aprende de ellos porque mantienen su energía y su entusiasmo, no todos, pero algunos sí, y me da mucho gusto reconocerlos y ver cómo están con esta visión hacia el futuro", comenta vía telefónica a El Sol de México.

"Me parece maravilloso encontrar mucha gente así, últimamente en el teatro trabajé con chicas muy jóvenes, y ahora en la última serie, compartí con un actor que hizo de mi nieto (Joshua Gutiérrez) y con Natalia Téllez, me cae muy bien esa chica. Una aprende que debe tener entusiasmo en el trabajo, y disfrutarlo. Imagino que ellos también aprenderán algo de mí".

Y dado que la pandemia puso en crisis a la industria, la primera actriz se sumó a otra tendencia de las nuevas generaciones: subir videos a redes sociales. Para esta faceta ha contado con la ayuda de su nieta, quien la invitó a conocer ese mundo, y la orientó sobre cómo hablarle a la cámara.

Aunque lleva años de experiencia como intérprete, asegura que el tratar un tema en Internet tiene un energía muy diferente, pero hoy se siente muy cómoda con la idea. "Me costó trabajo de entrada, después me encantó y me la paso pensando 'vamos a hablar de esto porque es muy interesante, vamos a hablar de esto otro'. Una vez adentro ya no me ha costado trabajo, sólo a veces la constancia, porque no es tan fácil estar todo el tiempo en la red".

En su cuenta de Instagram, Helena comparte sus puntos de vista sobre temas como la convivencia, la cuarentena, la felicidad, la tolerancia y el respeto. La iniciativa de hablar sobre algunos de estos temas, según comparte, proviene también de sus fans, con quienes se ha acercado gracias a Internet.

Y para dar a conocer más pasajes de su vida a sus fans, se presenta en la nueva temporada del programa Taller de Actores Profesionales, TAP con Óscar Uriel en Canal Once este sábado 31 de julio a las 20:00 horas. La también modelo externó su alegría de que la televisión mexicana dé espacio a proyectos de este tipo, pues los considera interesantes para el público, y afirma que para los actores es un descubrimiento, pues los ayuda a "jalar el hilo de la memoria".

"Es una gran plataforma para los actores, para que el público conozca un poco más de nosotros. A veces se logran momentos íntimos o anécdotas de la carrera que la gente no tenía la menor idea, o que ni uno tiene la menor idea hasta que empieza a recordar. Me parece que es un programa muy interesante", señaló.

Fiel a su creencia de que los planes profesionales se deben mantener en privado hasta que ya son una realidad, Helena no reveló cuáles serán sus siguientes pasos en la industria. Sin embargo, adelantó que en agosto empezará un nuevo proyecto, y se dijo dispuesta a aparecer en cualquier nuevo formato que surja en un futuro. "A ver cuál es el próximo invento de la humanidad, presentarme holográficamente en algún escenario", comentó entre risas.