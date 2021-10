Helado Negro: Un outsider entre los outsiders

Cuando escuchas a Roberto Carlos Lange estás en otro mundo. Un mundo que no es mejor ni peor que el que habitas, sino diferente, un lugar que se llena con cosas que no sabías que no tenías y que quisieras tener.

Tal es el poder mágico de Helado Negro, concepto musical de un hijo de inmigrantes ecuatorianos, quien creció en Brooklyn después de estudiar diseño de audio y computación para dedicarse primero a las instalaciones, los performances y el arte experimental.

Este 22 de octubre sale su séptimo álbum de estudio Far In, por lo que aprovechamos para platicar de su propuesta musical y su proceso creativo.

Estás por lanzar tu primer disco doble y el primero con 4AD, un sello que lanzó a grupos como Cocteau Twins y This Mortal Coil. ¿Cómo decidiste trabajar con ellos?

Fue como una sorpresa… El año pasado, aunque nosotros no estábamos buscando cambiarnos de disquera ni hacer un nuevo disco, sino en cómo íbamos a sobrevivir, de repente apareció la conexión y comenzamos las pláticas. Para mí fue fácil tomar la decisión, porque como dices, tienen una larga historia con grupos como This Mortal Coil, pero también con bandas como Pixies y Twin Shadow. Actualmente el sello sigue cambiando y lanzando nuevos grupos, y creo que me gusta ser parte de ese cambio de sonido y de personas involucradas en la música, por eso es que me gustó trabajar con ellos.

Muchos artistas no se preocupan por lo que pasa a su alrededor, musicalmente. ¿A ti te gusta escuchar lo que se está haciendo?

Disfruto mucho hacerle al DJ con mis amigos, siempre estoy buscando música, porque es como mi medicina, además de un vehículo para conocer gente y el mundo… Siempre me ha pasado, ya sea con amigos en sus casas o en sus coches, siempre hay una retroalimentación para escuchar lo que uno trae para ofrecerlo. Y por eso escucho música, principalmente para comunicarme con el mundo, porque esa forma de expresión me sirve cuando se me van las palabras, y en canciones de otras personas siempre encuentro la forma de explicar cómo me siento. La música es magia… Puedes transportarte a otras dimensiones e inclusive viajar por el tiempo.

Roberto Carlos Lange / Cortesía | Nathan Bajar

Muchos dicen que la música nos lleva a ciertos momentos de nuestras vidas, ¿a donde te transporta tu nuevo disco Far In?

Eso es difícil, ¿sabes? Ayer lo tuve que escuchar porque necesitábamos hacer algo para promocionarlo, y cada vez que escucho algo que he hecho no recuerdo bien cómo lo hice, pero recuerdo otros instantes. Pero de lo que estuve acordándome ayer fue del frío, porque estaba en Nueva York y lo grabé de septiembre a marzo, recuerdo que caminaba al estudio y nevó muchísimo durante esa época.

Entonces te transporta al frío

No sé… Es como un frío que me da, es por lo que me acuerdo de eso. Esa es mi primera memoria, pero hay muchas más cosas adentro, porque también escribí las canciones en Malfax, Texas el año pasado. Y era el calor, el solazo y era increíble porque el disco es muy denso, tiene sonidos y ritmos de ese tipo y para mí fue un poquito de reacción al desierto, porque no hay nada, y cuando te enfrentas a eso sientes la necesidad de poner algo en ese espacio, de ocuparlo. También hay eso: ese frío y esa densidad, pero también el desierto, las dos cosas.

¿Tus estudios universitarios y tu acercamiento a las instalaciones afecta a tu música?

Creo que siempre hay algo del subconsciente que sale con la música. Cuando estoy haciendo cada disco pienso en el formato, al igual que cuando hago instalaciones pienso en estar físicamente ahí. Pero la música no está restringida a un solo formato, la gente la escucha en su teléfono o con bocinas carísimas o en el super, y es interesante, porque la música puede existir en todos lados, es una forma de arte sónico más increíble que el diseño de audio que está contenido dentro de una galería. La música puede vivir en tantos lugares que ni siquiera lo puedes pensar, como un espacio portátil.

Algo que me interesa mucho de tus discos es que utilizas el español y el inglés indistintamente, ¿cómo decides en qué idioma cantar?

Es así, nada más… durante en el proceso. No escribo la letra primero y luego la música.

Far In es su producción 2021 / Cortesía | 4AD

Es una forma de sonido nada más para mí, ya sea en inglés o español, de repente sale una palabra y ahí busco como conectar todo si hay una idea o alguna narrativa. Me encanta también lo abstracto, cantar en poesía. Y para mí hay niveles que conozco y algunos que se conectan con la música. y la gente puede encontrar el sentido. Pero el idioma nunca es un requisito.

Este disco lo cierras con una canción llamada “Mirror Talk”, ¿por qué elegiste esa canción para esa parte?

“Mirror Talk” fue la primera canción que grabé, pero la última que hice cuando terminaba This Is How You Smile, mi anterior disco. Después grabé una o dos más, pero siempre me pegó esta, se me quedó en la cabeza… Luego descubrí que así quería que sonara mi próximo álbum, y por eso la incluí, porque fue siempre una guía para construir este ultimo disco, además de que fue algo súper diferente, en el que canté diferente... Es otro mundo.

Tu música me parece muy cinemática. ¿A quién escogerías como director para trabajar en el cine?

Hace poco vi una película titulada Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías, que me encanto. Podría ser él, pero también por supuesto Alejandro Gonzalez Iñarritu… O Almodóvar… Es que hay tantos… Además, hay algo que hace que todos los chicos de hoy quieran regresar al estilo de Amores Perros.

¿Nunca te has sentido fuera de lugar en una cultura tan esquemática como la norteamericana?

No… Nunca me he sentido así. Conozco a muchos hijos de inmigrantes y eso ayuda a encontrar a gente con mucho amor, porque generan una fuerza artística propia. A veces me siento un outsider dentro de los outsiders, porque todos somos así al conocernos nosotros pero generamos un espacio para deambular por el mundo actual.

Con una cadencia muy propia de sus discos, Roberto Carlos Lange me dejó algunas ideas sobre cómo ocupamos nuestro espacio disponible con música para construir nuestros fantasmas, siempre conviviendo para lograr una visión doble que casi nunca queremos utilizar, salvo cuando escuchas tu música favorita... En mi caso, ocasionalmente con Helado Negro.

