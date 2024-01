Gerardo Quiroz celebra 32 años como productor teatral con Amor sin Barreras

El productor Gerardo Quiroz celebra 32 años de carrera con el reestreno del musical Amor sin barreras, que vuelve al escenario del Teatro Centenario Coyoacán, este sábado 20 de enero.

“El teatro es una rama tan complicada en México, que los que producimos obras musicales más en la actualidad, hacemos algo heroico, porque no lo haces por negocio, sino por la pasión que la mayoría de las veces le gana a la razón”, dijo el productor en entrevista con El Sol de México.

Gossip Susana González pasa la estafeta de Aventurera: “es patrimonio cultura de México”

Amor sin barreras tuvo su primera temporada el año pasado y el próximo 13 de febrero llegará a las 100 representaciones en su gran formato, con músicos en vivo y un elenco encabezado por Itzel Gaitán y Marco Salazar, como María y Tony, la pareja de enamorados en la trama, quienes tienen que luchar por su amor, debido a que son de bandas contrarias que pelean por el control de las zonas del barrio neoyorkino West Side.

“Siempre buscamos la excelencia en nuestras producciones, les brindaremos dos horas de diversión y la más alta calidad en los detalles, que sus ojos y oídos van a percibir. Contamos con una orquesta de primer mundo, está el baterista del Cirque du Soleil en Las Vegas, que es mexicano y un director de orquesta tan completo, responsable y solidario en nuestra compañía.

“Y tenemos cantantes, bailarines, actores y actrices de primera. El público va a salir sonriendo, aplaudiendo y recomendándonos a sus conocidos, porque se llevan el mensaje que aun en el 2024 es necesario ser más empáticos con otras razas, con otras nacionalidades, el amor no tiene lenguaje, no tiene nacionalidad, esto se maneja desde los años 50 en la película y sigue siendo vigente”, explicó el productor.

Amor sin barreras, tendrá funciones este sábado 20 a las 17:00 y 20:00 horas y el domingo 21, a las 17:30 horas.

Coproduce Aventurera

Hace seis años, Gerardo Quiroz produjo con Juan Osorio Aventurera el musical, y ahora se dice listo para volver a montar esta obra ya clásica del repertorio capitalino.

“Yo estoy puesto. Anteriormente la hicimos con mucho éxito y meses atrás ya lo habíamos platicado. Sé que Juan Osorio anda muy metido en su nueva telenovela, aún no se da tiempo para que hablemos, pero yo estoy puesto, no lo dejo solo nunca”.

De Susana González, la anterior Elena Tejero de Aventurera, el musical, expresó: “Susana y yo somos hermanos. Yo la debuté en teatro musical y ha trabajado en varias puestas en escena mías. Igual hablo de ella lo mejor. Una mujer hermosa, muy responsable y muy talentosa y he sido muy feliz al tenerla en mis elencos, la verdad”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sobre la actriz de origen ruso Irina Baeva, quien es la sucesora para encarnar a Elena Tejero, agregó: “A Irina le deseo lo mejor, la veo muy bien para el personaje, muy bella, con mucho talento, con mucha personalidad, seguramente si es su destino protagonizará a Elena Tejero”.

Finalmente, respecto a que el personaje de La Bugambilia no será incluido en la nueva versión, apuntó: “Si se hizo una adaptación al libreto, para no considerarlo, pues bien. A mí me gustaba mucho este personaje, porque era un contrapeso ante una tragedia que versaba en el tema de trata de blancas y era un personaje que le daba humor, pero también cierta ternura, compañía y solidaridad a Elena Tejero”.