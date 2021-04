Gepe celebra con documental la cultura de su pueblo

Para el cantante Gepe el folclor lo es todo, una semilla que contiene la esencia de cada país del mundo, y se esparce a través de la música y la cultura. A lo largo de su carrera ha descubierto que esa es precisamente la razón de que toda Latinoamérica esté conectada entre sí, hecho que le ha permitido llevar su trabajo a varios países.

Por ello lo celebra en el documental Folclor imaginario, en el cual busca rendir un tributo a la compositora chilena Margot Loyola, autora de temas como Los gallos, Canción de machi, Cásate niña y El volcán. A partir de ayer la película está disponible en plataformas como Vimeo CCDoc, Cineteca Nacional, iTunes, Google Play,

“Siempre me ha interesado indagar en nuestros sentidos, en esos ritmos folklóricos que unen el baile y la costumbre, la manera de ser”, comparte a El Sol de México. “He tenido la suerte de encontrarme con ciertas cosas que son muy variadas y bonitas, pero me fascina cuando aquello que pasa en Chile se repite de alguna manera en Ecuador, México, Colombia y Latinoamérica, eso me parece más valioso todavía. El folclor es para encontrar mi lugar en el mundo”.

El cantante tuvo su acercamiento con el trabajo de Margot desde hace ya varios años, e incluso tuvo el honor de conocerla en persona dos años antes de su fallecimiento, cuando ella tenía 93 años de edad.

Más allá del intercambio artístico, Gepe afirma que la mayor inspiración que le deja es su actitud ante la vida. “Me sorprende que una persona de 93 años tuviera tal fuerza, tales ganas de vivir”.

“Termina diciendo en el documental que quiere ser conocida en el mundo como alguien que se aferró a la vida, que se negaba a morir porque amaba vivir. Entonces eso es lo que a mí me impresionó, su manera de aferrarse ciegamente a la vida y querer hacer cosas hasta el último aliento, agregó.

MÚSICA EN LA NATURALEZA

Además del documental, presenta un EP titulado Ulyse: Primer Encuentro En Vivo, el cual fue grabado en una sesión grabada en una zona al sur de la Región Metropolitana Chile conocida como Cajón del Maipo.

Gepe detalló que deseaban realizar este proyecto en una zona abierta, que tuviera vista a la ciudad de Santiago, y le brindará al público la sensación de desconectarse del mundo durante unos minutos, ya que por el momento se mantienen las restricciones sanitarias en Chile y no se puede salir a la calle sin un permiso especial.

“Para mí, y para los que participamos en el concierto, fue un descanso también. Fue super bonito porque tuvimos un día de poder ir, entre comillas, libremente a Santiago. Fue una excusa también para nosotros para salir y regalarle una salida a la gente”.