Gemma debuta con Luna se va, canción producida por su padre Pedro Fernández

Con un tema inédito, Gemma, quien luego de trabajar por una década en la producción de los conciertos de su padre, Pedro Fernández, se lanza de lleno para darse a conocer como “la intérprete del amor” y estrena Cuando la Luna se va.

“Esperé muchos años para dar este paso. En este proceso tuve mis dudas, como el tema de lo que dirá la gente que soy ‘hija de’, pensaba, ‘me van a comparar con él’, y bueno, me envalentoné, estoy muy orgullosa de quién es mi papá y si me comparan, va a ser un gran orgullo”, afirma la cantante en entrevista con El Sol de México.

Gossip Los Fabulosos Cadillacs desbordan el Zócalo

2023, es el año de su lanzamiento como baladista y no descarta que dentro de sus próximos lanzamientos digitales, llegue a incluir un tema con mariachi, “porque son las raíces musicales de las que aprendí a forjarme como cantante”, reconoce la regiomontana.

La hija menor de Pedro Fernández se da a conocer como baladista con el tema de la autoría de su hermana Karina Cuevas, cuya melodía fue producida por Álvaro Arce y Pedro Fernández.

“Desde el 2013 comencé a trabajar con mi papá en sus producciones de conciertos y ahora este sueño lo estoy cristalizando de manera profesional, con determinación y mucha seguridad al entrar en esta carrera”, declaró.

Gemma se declara una mujer romántica, de ahí que arranque con las baladas, con una temática de desamor y muy melancólica. “Es una letra que me encantó, la escuché desde la maqueta y la tenemos desde tiempo atrás. La letra me describe como soy, una Gemma sensible, la mujer que cuando llora pone música para seguir llorando. Me gusta mucho que al interpretar las letras las siento y la disfruto”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Gracias a Cuando la Luna se va, Gemma deja en claro cuál será su estilo: “Me siento muy feliz de cantarla, le canto al desamor y al positivismo de la relación en pareja, que hay que saber dejarla ir cuando sea necesario a la pareja. Y más que fuiste en su momento la mujer que se sintió muy feliz cuando amo y fue amada. Es lo que aborda la letra y es muy bonita. Por lo pronto me enfocaré en baladas y a mi papá le dije como mi productor, que en mi álbum debut no descarto una canción en regional mexicano”, detalla.

Tampoco descarta hacer un dueto con su padre, “y quizá también invitemos a Ana Bárbara, siempre me ha gustado su estilo interpretativo, espero que ambas colaboraciones se logren”, adelantó en la charla.