Fernanda Valadez expone la mirada de las víctimas en “Sin señas particulares”

Qué pasa cuando una madre no obtiene respuestas, cuando denuncia y nadie escucha sus reclamos. Ese doloroso peregrinar que miles de familias han tenido que hacer buscando a un familiar desaparecido es lo que la cineasta Fernanda Valadez expone en Sin señas particulares.

El tema ya lo había explorado en el cortometraje 400 maletas, pero ahora indaga y muestra los daños colaterales que la violencia provoca en los involucrados.

“El reto fue no repetirnos y expresar la profundidad y amplitud de esta crisis humanitaria que estamos viviendo. Nos pusimos como una condición integrar nuevos personajes, que pudieran ser mínimamente fieles a estos viajes tan sorprendentes y valientes de los familiares de los desaparecidos”, compartió en entrevista con El Sol de México.

El elenco encabezado por Mercedes Hernández, cuenta también con la participación de Armando García, Juan Jesús Varela y Xicoténcatl Ulloa. El rodaje se llevó a cabo en Guanajuato, donde el fenómeno de la migración y la violencia en manos del narcotráfico es muy fuerte, según afirma Fernanda, quien es originaria de la entidad.

Por ello, considera que la cinta adquirió otro tono, ya que incluso algunos de los actores habían experimentado muy de cerca el ver partir a un ser querido. “En ese estado todos tenemos un amigo, conocido o pariente que ha emigrado o que ha sido deportado, o incluso ha vuelto también por voluntad propia”.

“Esa experiencia de la migración en varios de los actores que interpretaron personajes fue importante”, agregó. “Todas esas cosas se convierten en parte del material humano que lleva el artista”.

Para construir el guión junto con la cineasta y productora, Astrid Rondero, se apoyaron en una serie de textos sobre el narcotráfico y las desapariciones, así como algunos blogs donde se presentaban datos que no aparecían en los noticiarios tradicionales.

Astrid comentó que esto les dio un panorama general de cómo iba cambiando el clima en el país, e hizo una mención especial del libro Levantones. Historias reales de desaparecidos y víctimas del narco del fallecido periodista Javier Valdez Cárdenas, el cual les sirvió mucho para conocer el punto de vista de ambas partes.

“Cuando leí ese libro me conmovió mucho la capacidad de él, no nada más como periodista, sino como narrador de hablar desde la humanidad, no nada más reportar, sino hablar de la complejidad de vivir y crecer en un clima de tanta violencia. Todo ese material, particularmente en los textos de Javier, nos dieron esa brújula para integrar todo lo que queríamos contar”.

Al haber encarnado previamente a Magdalena, la protagonista de la historia, en el corto 400 maletas, Mercedes Hernández ya tenía una noción de cómo desarrollar al personaje, pero agradeció la oportunidad de profundizar en su experiencia, y mostrar su interacción con otras personas que la ayudan en su travesía.

“El tiempo que pasó me permitió madurar y entender mejor qué estaba haciendo, y físicamente me preparé más. También la fortaleza de saber que iba a ser de mucho más largo aliento, que íbamos a estar un buen tiempo explorando lo mismo, entonces hacer que las imágenes que los actores construimos no se desgasten, o en todo caso vayan evolucionando. Fue muy bonito trabajar con más actores, porque al haber más personajes había más interlocución, y siempre un actor necesita ese intercambio”. Sin señas particulares se estrena en cines el 5 de agosto.