Evanescence celebra a las mujeres del Festival Hera

Evanescence regresó a la escena de los festivales de música en México, con una presentación en el Festival Hera, que reunió a un total de 48 mil 300 personas en su primera edición.

La vocalista Amy Lee, externó su agradecimiento por formar parte de un cartel que celebra el talento femenino.

Gracias por recibirnos de vuelta, es un honor compartir el escenario con tantas mujer increíbles, demos un aplauso para todas ellas. Gossip Linda Perry, ex vocalista de 4 Non Blondes, da emotivo concierto en Festival Hera

Su repertorio, que se extendió por poco más de una hora, hizo un repaso por éxitos de sus inicios, como “Imaginary” y “Bring me to life”, y algunos nuevos como “Better without you” y “Use my Voice”.

La última vez que la agrupación fundada en 1995 se iba a presentar en un festival fue en el Knotfest de 2019, pero su presentación no se logró por fallas en la logística del lugar, e incluso su batería terminó incendiada por un grupo de fans.

El cierre de la larga jornada correspondió a la agrupación colombiana Bomba Estéreo que se presentó en el escenario principal, con temas como “Algo está cambiando” y “Somos dos”.