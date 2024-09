Estas son las grandes favoritas para ganar un Emmy

La serie “Shogun” parte con un récord de 25 candidaturas en el rubro dramático para la entrega 76 del Emmy que se llevará a cabo este 15 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

La producción ambientada en Japón, plasma las interacciones políticas entre japoneses, comerciantes portugueses y británicos.

En una ceremonia previa, el domingo pasado, “Shogun” ya se llevó 14 trofeos, en donde se premiaron categorías técnicas como cinematografía o diseño de producción.

Shogun

Para este domingo, “Shogun” tiene posibilidades para ganarse varios premios más en las categorías principales, como Mejor serie dramática, Actor y Actriz en un drama, que podrían ser para Anna Sawai y Hiroyuki Sanada, los protagonistas; en caso de que esto suceda, serían los primeros japoneses en recibir este premio.

La serie, que es un remake de una miniserie de la década de los 80, se quedó a dos premios para arrasar en las 16 nominaciones que tuvo en la parte técnica, sólo dos categorías musicales le quitaron la racha, pero superó a “John Adams”, serie de 2008 que mantenía el récord de 13 estatuillas.

The Bear

“The Bear” es otra de las favoritas de este domingo, pero en el rubro de comedia. La serie creada por Christopher Storer estableció un récord de nominaciones en dicha categoría y en un solo año, sumando 23.

‘THE BEAR’ wins the Emmy for Outstanding Casting for a Comedy Series pic.twitter.com/BXGhb3wkPY — Film Updates (@FilmUpdates) September 9, 2024

En la ceremonia del domingo pasado, “The Bear” ganó siete premios, uno de ellos para Jamie Lee Curtis, como Mejor actriz invitada y es el primero en su carrera, mientras que los demás fueron en Casting, Cinematografía, Edición, Mezcla de sonido, entre otros.

Para la primera temporada, esta serie alcanzó 17 estatuillas, por lo que entre las dos entregas ya suman 24 galardones.

Hacks

El enemigo principal a vencer de este proyecto es “Hacks”, serie que muestra la relación entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, con una joven de 25 años; esta cuenta con 16 nominaciones, incluyendo las categorías principales.

"Abbott Elementary" y "Only Murders in the Building" son otras comedias que están en la contienda, mientras que series como "Ripley", "Fargo" y "True Detective: Night Country" buscarán coronarse en el rubro de Mejor Miniserie.

True Detective: Night Country

"True Detective: Night Country" es otra de las favoritas, con 19 candidaturas, incluyendo tres para la mexicana Issa López por Dirección, Guion y Producción.

The Crown

Una de las infaltables en las nominaciones al Emmy, es “The Crown”, cuya la última temporada compite en 18 categorías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Crown (@thecrownnetflix)

Meryl Streep podría ganar su cuarto Emmy como Actriz de reparto por su trabajo en "Only Murders in the Building”; Jodie Foster está cerca de ganar como Mejor actriz por "True Detective: Night Country", mientras que a Robert Downey Jr. “The Sympathizer” le daría su primer Emmy como Mejor actor de reparto.

La conducción de la gala correrá a cargo de Dan y Eugene Levy y podrá verse por TNT y Max, a partir de las 18:00 horas.