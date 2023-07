Esta historia me suena estrena su sexta temporada

Con más de 130 episodios y cinco temporadas de recorrido, Esta historia me suena está listo para regresar a la pantalla con la que hasta ahora es su mejor versión, aseguró la productora del proyecto, Genoveva Martínez.

El unitario, que toma historias de canciones y las transforma en experiencias actuales de la vida real, inició la sexta temporada con el episodio Escándalo, inspirado en la canción homónima de la intérprete Margarita la Diosa de la Cumbia. Un capítulo que tiene como mensaje visibilizar la inclusión de la comunidad LGBTQ + protagonizado por la artista trans Morgana Love, quien agradeció tener esta oportunidad “en un país donde se le cierran la puertas a las mujeres como yo” declaró a El Sol de México.

Puede interesarte: Diego de Erice se divide entre tres proyectos exitosos

“Como artista una no puede quedarse callada viendo la injusticia social y lo que están atacando a tu comunidad. Tenemos que tener el corazón y la fuerza de levantar la voz para denunciar lo que no está bien en nuestra sociedad. Poder dedicarme a lo que me dedico, ser artista, actriz, cantante y ahora bailarina, significa que una mujer trans puede hacer otras cosas más, salirse del estereotipo, del estigma, y decirles a las nuevas generaciones podemos hacer lo que queramos y nos merecemos cumplir nuestros sueños”, agregó.

Por su parte, Genoveva Martínez mencionó: “las historias nos dejan un mensaje de reflexión. Temas de migrantes que están sufriendo en la frontera, feminicidios, o un tema que sea vigente y que la sociedad y espectadores participen en una conversación”.

El volumen completo que se emitirá de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las Estrellas, consta de 30 episodios, cada uno con una melodía de género diverso: la salsa tropical de Rubén Blades, el regional mexicano de Jenny Rivera o el estilo romántico de José José. El tema oficial de esta temporada, es interpretado por la cantautora Paty Cantú.

Además de considerar hits musicales de artistas reconocidos Esta historia me suena cumple con la particularidad de tener como actores a jóvenes cantantes, actuando y transformando en un producto audiovisual sus propias melodías, tal es el caso de Laura Daniela, en el episodio Mi último viaje.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Laura Daniela es una niña muy jovencita, acaba de cumplir 18 años y lanzó este tema en sus redes, no tiene una disquera ni nadie la ha firmado, pero tiene una voz extraordinaria y compuso la canción como una denuncia a los feminicidios, porque siente que su país está sufriendo”, declaró Martínez.

Esta historia me suena estuvo nominado en la edición 2020 de los Premios TVyNovelas en la categoría Mejor Programa Unitario Dramatizado, y aunque de momento las entregas de estos galardones están suspendidas, la producción mantiene el objetivo de ser premiada en otros eventos.