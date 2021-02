¿Eres fan de Steve Jobs?... Saca tus ahorros que subastarán su solicitud de empleo

Tras su adquisición hace tres años por 175.000 dólares, una solicitud de empleo escrita por las propias manos de Steve Jobs en 1973 se pondrá a la venta en una subasta a través de internet.

El documento muestra las respuestas de Jobs para una solicitud de trabajo, resaltando y destacando su experiencia con computadoras y sus habilidades especiales en tecnología y como ingeniero de diseño. Doble Vía Diskette autografiado por Steve Jobs causa revuelo en sitio de subastas

Fue en 1973, cuando abandonó la universidad de Reed College, justamente antes de que ingresara en Atari, lugar donde comenzó a trabajar en la creación de Breakout.

La hoja de la solicitud está muy bien conservada, pese a algunas arrugas, manchas y el trozo de cinta pegada en la parte superior, alcanza el valor de más de 100.000 dólares.

La subasta iniciará el 24 de febrero, casualmente la fecha de cumpleaños de Jobs y finalizará un mes después.

La vida de Steve Jobs siempre genera interés y hasta fascinación por sus seguidores, pues fue un emprendedor, creativo y marcó un antes y un después con la llegada del iPhone, un comienzo diferente de los teléfonos inteligentes.