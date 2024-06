Eptos Uno presenta el primer adelanto de su próximo álbum, “Underground King”

El rapero mexicano Eptos Uno ve con buenos ojos la evolución del rap en nuestro país, pues constantemente están surgiendo nuevos nombres, e incluso subgéneros que llevan este ritmo a más público.

Así lo dijo a El Sol de México, durante la presentación de su próximo disco, que llevará por título “Underground King”. “Es bueno que siga saliendo talento mexicano, no sólo en el hip hop, sino en los demás géneros urbanos, en el regional y todo eso. Me hace sentir muy bien, siempre he apoyado la diversidad de géneros”.

El originario de Obregón, Sonora; quien recibió un Disco de Platino por las altas ventas de su sencillo “Un momento” (2019); adelantó que el nuevo disco en el que está trabajando es una producción que describe como totalmente honesto.

“Regresé a mis inicios, como trabajar los beats y buscar mi propio sonido, y darle unos temas originales. Traté de regresar a mi esencia de al principio, pero con todo lo que he aprendido, eso es lo que pueden esperar”, agregó el cantante.

El primer corte de este trabajo se titula “N.D State Of Mind”, cuya letra escrita en “spanglish”, lo remite a sus inicios en Estados Unidos, donde solía rapear en inglés. Según comparte, hasta este sencillo no se había aventurado a combinar los dos idiomas, pero se siente muy satisfecho con el resultado.

“Curiosamente cuando empecé a rapear lo hacía en inglés, porque vivía en Estados Unidos, hice mi secundaria y prepa allá, entonces cuando me empecé a interesar en esto, empecé a freestylear en inglés. Pero en ese momento regresé a México, y grabé mi primera rola”.

El intérprete de “Epsplosive” aconsejó a los raperos que van comenzando, informarse y hacer todo de corazón. En su opinión, el buen rap ya no sólo viene del barrio, sino que se ha vuelto un buen canal para los que busquen expresar sus ideas.

“Eso de que es de la calle ya no aplica tanto, porque sería injusto decir que debes ser de la calle para rapear. Es una forma de expresión, tal vez no fuiste de la calle, pero la vida te llevó al hip hop y eso te llevó a expresarte, y es totalmente válido”, finalizó.