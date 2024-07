En El mar está lleno de medusas, Paola Carola aborda las emociones y la salud mental

La escritura como un proceso de sanación fue para la escritora Paola Carola el camino que la llevó a crear la novela “El mar está lleno de medusas”, un libro que ha construido una comunidad de mujeres identificadas con el tema de las emociones y la salud mental.

Fue a finales de 2019 y principios del caótico 2020 cuando la autora vivió momentos difíciles a nivel personal y laboral, con los que lidió a través de la literatura. “Todos tenemos muy presente cómo empezó ese año, lo raro que fue”, explicó en entrevista.

“En diciembre del 2019 terminé mi relación afectiva, en la cual llevaba más de 10 años. Estaba escribiendo un poco para entender qué pasaba y al mismo tiempo atravesando esta historia”, añadió.

Así, con el objetivo de reencontrarse consigo misma, el ritmo de escribirla fue pausado por las emociones que conllevaba sumergirse en el proceso de escritura. “Fue lento porque estaba intentando sanar esas heridas, no nada más en un sentido abstracto, sino realmente trabajando. Fue de entrar y salir y de ‘hoy me duele muchísimo, no estoy dispuesta a meterme aquí’”, explicó.

CREA UNA COMUNIDAD

De pronto, sanar a nivel personal se convirtió en una oportunidad de compartir su historia con más personas, pues Paola Carola recibió la oportunidad de llevarla de forma digital y en audio a la web.

“Cuando empiezas a hablar de ti mismo, puedes encontrar a otra persona que te dice, a mí también me pasó. Eso ha caracterizado mucho, muchos movimientos de las mujeres en los últimos tiempos. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, de lo más individual se vuelve algo muy colectivo”, explicó la autora.

“Cambia muchísimo el registro de poder escribirte a ti misma a tener en mente que esto se va a publicar. Cambió la noción de ya no soy yo escribiéndome a mí, sino soy yo escribiendo un personaje”, añadió.

Con esas lectoras, la autora se ha podido encontrar de forma directa en su club de lectura, donde leen obras hechas por escritoras de cualquier época. “Ahora puedo conocerlas más. Termino aprendiendo quién tiene un perro, quién tiene un gato, es una cercanía que a mí me permite eso, conectar con ellas”, dijo.

Con “El mar está lleno de medusas”, donde mezcla elementos ficticios con su experiencia, Paola Carola da importancia a la salud mental a través de su protagonista, recordando su paso por la atención psicológica de forma simultánea a la creación del libro.

“Este proceso, además de escritura, también se nutrió muchísimo de mi proceso terapéutico”, dijo. “Siempre lo menciono, que la ficción me ha ayudado mucho más a interpretar la vida y las cosas que pasan que los textos de desarrollo humano”.

Actualmente, la novela ha dado el salto a formato físico en Grijalbo, donde más lectores podrán disfrutar de la historia. “Es un regalo para quienes ya me leyeron. Ellas tienen toda la culpa de que esto exista.”, aseguró la escritora.