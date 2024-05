El pop está de fiesta: Festival Emblema inicia su tercera edición en el Autódromo

Christina Aguilera, Sam Smith, Nelly Furtado y Måneskin ofrecerán una fiesta de pop en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la tercera edición del Festival Tecate Emblema, que se celebrará hoy y mañana.

La intérprete de “Genie in a bottle” es una de las más esperadas de este cartel. La última vez que visitó nuestro país fue en 2019, pero en esa ocasión algunos fans se quedaron con ganas de más, pues su concierto duró tan sólo hora y cuarto, y en redes sociales se expresó el descontento de quienes esperaban un show más largo.

Esta presentación forma parte de una gira que la ha llevado por distintas ciudades de Estados Unidos y Europa, y tuvo su primera parada en México en la Feria de San Marcos el pasado 23 de abril, en el Foro de las Estrellas, donde interpretó temas como “Lady Marmalade”, “Fighter”, “Beautiful” y “Not myself tonight”.

Sam Smith tuvo una visita reciente a nuestro país, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en el Palacio de los Deportes, donde presentó el “Gloria Tour” los días 14 y 15 de septiembre.

Esa fue la primera ocasión que actuó en tierra azteca, y quedó muy conmovido con el cariño de sus fans. Durante su primer show, incluso derramó algunas lágrimas de felicidad, al ver como lo recibió la gente. "Éste es el mejor sonido del mundo", expresó el cinco veces ganador del Grammy en una de sus intervenciones.

Esperados regresos

Para la canadiense Nelly Furtado éste es su regreso a la Ciudad de México, luego de casi 15 años de ausencia. La última vez que se presentó aquí fue en el año 2010, cuando trajo “Mi plan tour” al Auditorio Nacional.

La ganadora del Grammy compartió un mensaje en las redes sociales del festival, donde invita a sus fans a verla. “Hola, soy Nelly Furtado, no puedo esperar a verlos en México en el Tecate Emblema. Será el 18 de mayo, consigan sus boletos, y los veo allá. ¡Besos!”, dijo por medio de un video posteado en Instagram.

La banda italiana Måneskin, conformada por Damiano, Victoria, Ethan, y Thomas, también retorna después de un paso por el Palacio de los Deportes el año pasado, en el cual interpretaron desde rock hasta covers de corridos tumbados de Peso Pluma.

Los intérpretes de “Beggin’” vienen de presentarse en distintos festivales, como el Nova Rock de Austria, Rock in Seine de Francia, el Opener Festival de Polonia y el Summer Sonic de Japón.

El cartel de este día es complementado por Marshmello, Belanova, Noah Cyrus, Paty Cantú, Esteman, Matisse, Riize, Alex Ponce, Monsieur Periné, Elena Rose, Nicole Zignago, Ácido Pantera y Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

Para mañana se presentarán Calvin Harris, Nicki Nicole, Anitta, Aitana, Miranda!, Inna, Empress of, Gryffin, Sigrid, The change, Lali, The Aces, TIMØ y Renzo Tipacti.

Recomendaciones para el festival

Este viernes y sábado se esperan altas temperaturas en la Ciudad de México, derivadas de una nueva ola de calor, por lo que te recomendamos asistir con ropa ligera, lentes oscuros y una gorra. Si es posible, llevar algún cilindro para rellenar en los distintos puntos de hidratación que se encuentran en todo el circuito del festival.

Las puertas abren a partir de las 14:00 horas, si vas en transporte público la mejor ruta es por la línea 9 del metro, hasta llegar a la estación Velódromo, si viajas en Metrobús, las estaciones más cercanas son Goma, Iztacalco, Upiicsa y Rodeo.

Si acudes en automóvil, podrás accesar por las puertas 7 y 15 del Autódromo, con un costo por día que puede ser de hasta 250 pesos. Revisa los anuncios de la Comisión Ambiental de La Megalópolis para verificar que si tu vehículo puede circular.

Asimismo, te sugerimos revisar las redes sociales del evento para saber cuáles son los objetos permitidos, y no tengas problema en el acceso.