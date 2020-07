El mercado de los fantasy llega al futbol mexicano

El negocio de los juegos de fantasía es un terreno poco explorado en México. Pero esa situación podría cambiar pronto. Hoy, el futbol mexicano comienza sus actividades con el lanzamiento de Real Manager, la nueva app fantasy oficial de la Liga MX, la cual pretende llegar a 2.5 millones de usuarios al final de la temporada.

Así lo asegura en entrevista con El Sol de México Abraham Safdie, country manager de FunatiX, la compañía israelí que desarrolló esta plataforma de fantasy, en la que los usuarios podrán convertirse, desde sus pantallas, en entrenadores o hasta en presidentes deportivos de sus clubes favoritos.

“Creemos que hay un nicho importante para las ligas de fantasía en el mercado mexicano”, afirma el empresario. “Tan sólo en Estados Unidos, el mercado de los fantasy mueve más de 9 mil millones de dólares. Aún estamos lejos de esa cifra porque la población allá es más numerosa, pero también porque en México no han invertido empresas dedicadas exclusivamente a los juegos de fantasía”, explica.

En México, los fantasy games de futbol generan ganancias por 749.8 millones de dólares, es decir, nueve veces menos que en Estados Unidos, de acuerdo con el informe Fantasy sports revenue in Mexico from 2015 to 2020, elaborado por la plataforma de estudios de mercado, TechNavio.

Aunque apenas acaba de ser lanzada en el país, Real Manager ya es todo un éxito. En sólo 48 horas, la aplicación registró 10 mil descargas y más de 7 mil usuarios en menos de 48 horas, comparte Safdie.

Real Manager—que ya está disponible para sistemas operativos iOS y Android, además de contar con una versión web—, funciona de la siguiente manera: el usuario descarga la aplicación sin importar en qué fecha del calendario esté la liga, se registra (preferentemente a través de una cuenta Facebook) y comienza a jugar. Cada persona puede crear su propio torneo e invitar a sus amigos. A partir de ahí, se adentrará en el mundo de la gestión deportiva y podrá realizar transferencias de jugadores, diseñar estrategias, conseguir patrocinadores, administrar el presupuesto del club y muchas otras actividades que realizan los altos mandos del deporte.

“Queremos que la plataforma sea accesible para todos, por eso la descarga es gratuita y el juego puede desarrollarse sin que el usuario gaste un solo peso”, dice Safdie. “Obviamente tenemos tokens o monedas, pero no es un requisito para seguir jugando. Nosotros les damos un presupuesto inicial y sobre ese se juega el fantasy”.

FunatiX tiene la intención de que Real Manager sea un caso de éxito único en México. Fundada en 2015, esta empresa tecnológica también ha creado los fantasy games oficiales de las ligas de futbol de Serbia, Ucrania, Grecia e Israel. México será la quinta liga a la que entrarían con su negocio.

Y es que la Liga MX ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Actualmente, es la vigesimoprimera liga más poderosa del mundo y la más importante de la CONCACAF, según el ranking oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol. Se calcula, además, que el futbol mexicano genera anualmente alrededor de 114 mil millones de pesos, de acuerdo con un informe realizado por la Liga MX en conjunto con Grupo de Economistas y Asociados (GEA).

“Queremos demostrar que México es una gran oportunidad para el mercado de los fantasy y que podemos ser una fuente de exposición no sólo para la liga y sus equipos, sino para las marcas que quieran trabajar con nosotros como anunciantes”, explica Safdie.

Sin embargo, asegura que lo más importante es generar comunidad: “Hemos notado que la gente que ha descargado la aplicación tiene mucho interés en conocer nuevas personas, incluso de otros estados. En este encierro por la pandemia, es indispensable contar con nuevas formas de vinculación social y entretenimiento”.