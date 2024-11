El hip hop es una herramienta de sanación: Ximbo

La rapera Ximbo ve con buenos ojos que el hip hop esté viviendo una etapa de apogeo en México, llevando a exponentes como Santa Fe Klan a escenarios internacionales (recientemente estuvo en el festival Coachella en Estados Unidos).

Sin embargo, subraya la importancia de percibirlo como un ente mayor a un género musical. Así lo aseguró en una entrevista otorgada a El Sol de México, con motivo del lanzamiento de su más reciente disco.

“Es una historia de un movimiento filosófico, cultural y social, que vino como una herramienta de sanación, como una herramienta artística para los lugares donde no había tantas oportunidades, de ejercer y disfrutar del arte. Hay un montón de cosas ahí, muy enriquecedoras que vale la pena rescatar”, comentó.

La mexicana opinó que algunos de los exponentes actuales no parecen estar familiarizados con las raíces del hip hop, y existe una serie de clichés sobre las situaciones que se abordan en sus letras.

“Se cree que debe hacer apología del crimen y las drogas, que debe ser machista, hay un montón de cosas que sí son parte del hip hop, porque está abierto para todas y todos, es una manera libre de expresar, pero eso no es todo”, señaló.

“Eso no es hip hop, es una parte, pero hay mucho alrededor que nos puede servir como una herramienta para conocernos, para sanar, para entrelazar, y para estar mejor”.

El disco que se nombró en un sueño

Continuando con su labor en el rap, Ximbo acaba de lanzar un nuevo material, titulado "Flow Pantera", en el cual aborda temas personales, así como otros referentes a la política y la sociedad, que la llevaron a un viaje por distintas etapas de su vida y su carrera.

"Llega en un momento de madurez, por edad y trayectoria. Me siento en un balance para hablar de temas que no me sentía segura. En lo personal nunca se desliga uno de lo social y lo político, entonces esos son los tres ejes, pero de una manera en la que conviven".

Todas las canciones de este disco, producido por el chileno Crismo, y cuyo título se le ocurrió a través de un sueño, fueron escritas en el 2024, y adaptadas a la visión que actualmente tiene. La artista confesó que el proceso de composición fue duro, ya que la llevó por una profunda introspección.

"Fue voltear hacia atrás y ver que tenía esta espinita que me había estado molestando desde hace varios años. Y de repente atreverme a abrir la puerta, pude reflexionarlo, pensarlo y ver a dónde me llevaron esas cosas no resueltas, cómo se transformaron, y cómo desembocan por medio de una canción, que al final del día también es una forma de sanar y hablar".

La presentación oficial de este material se celebrará el 23 de noviembre en el foro Fuck off room, Condesa, en la Ciudad de México. En dicho show estará acompañada por Mike Díaz y Dr. Alakrán, con quien pronto anunciará una gran sorpresa para los fans.

También contará con la participación de Vicky MC, Bhajan, Van-T, Facto y Crismo, Spía 104 y Franco Dardo, así como de Ana MC y La Cuervo, quienes junto con Díaz, colaboran con ella en el disco.