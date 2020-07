¡El Dalai Lama celebra su cumpleaños 85 con su primer álbum de mantras!

"Sabiduría", "Compasión", "Coraje"... El Dalái lama celebra este lunes su cumpleaños 85 publicando su primer álbum, "Inner World", en el cual recita mantras y frases de doctrina budista, con fondo de música meditativa y relajante.

Accesible online, en YouTube y otras plataformas, este álbum consta de once títulos, que alternan entre tibetano e inglés, y es el fruto de cinco años de trabajo junto al músico neozelandés Junelle Kunin, uno de sus discípulos que lo convenció de lanzarse en este proyecto.

🙏 The Dalai Lama's first ever album, Inner World, is here.



Listen now: https://t.co/0PpXb6SkBH#HappyBirthdayDalaiLama #InnerWorld pic.twitter.com/XowtdKnjZm — Inner World (@InnerWorld) July 6, 2020

Las sesiones de grabación fueron realizadas entre el domicilio del artista, en Auckland, y la residencia del Dalái lama, en Dharamsala (norte de India), donde el líder espiritual tibetano vive exiliado desde hace 60 años.

"El objetivo de mi vida siempre ha sido servir en lo que pueda. La música puede ayudar a la gente de una manera en que yo no puedo", declara el Dalái lama en la web oficial de su álbum.

El premio Nobel de la Paz 1989 ha escrito muchos libros que han sido best-sellers, ha figurado en varios filmes de Hollywood, pero se ha aventurado muy poco en el mundo de la música.

"Él tenía una visión muy clara de este proyecto y estuvo muy implicado" en su realización, señaló Junelle Kunin, quien coprodujo este álbum junto a su esposo Abraham, en Radio New Zealand.

His Holiness the Dalai Lama requesting if everyone can recite a minimum of 1000 mantras of Om Mani Padme Hum tomorrow as an offering for His Holiness’s 85th birthday tomorrow and to dedicate for His Holiness’s long life and that He can live until he is 110 and longer 🙏💖🙏 pic.twitter.com/b5baOcGwwW — Lama Zopa Rinpoche (@LamaZopa) July 5, 2020

"No se trata de un proyecto religioso, aunque haya mantras. Es solamente un trabajo cuyo objetivo es hacer el bien a la gente. Por lo tanto, reflexioné sobre qué necesitamos en nuestra vida cotidiana -coraje, alivio, etc.- y ese fue el camino que seguimos", añadió.

Este álbum incluye la colaboración de la sitarista nacida en Inglaterra pero de origen indio, Anoushka Shankar, hija del célebre Ravi, referente mundial de este instrumento (sitar).

Las ganancias serán donadas a una fundación del Dalái lama. La versión en CD, que incluirá además un folleto, se lanzará al público el 28 de agosto.

