¡Prepara tu pañuelo! Adele lanza Easy On Me, su primer sencillo en 6 años

Adele sorprendió una vez más a todos sus fans, no solo con su belleza que se hizo presente en la portada de la revista Vogue, sino que nuevamente se puede ser testigo de su gran talento con el lanzamiento de "Easy On Me".

Este es el primer sencillo de la cantante británica en seis años y forma parte de su nuevo disco titulado "30", que saldrá a la venta el 19 de noviembre.

¿De qué trata la nueva canción de Adele?

La artista, nacida en 1988 en Londres, explicó en una entrevista a la emisora de radio BBC2 que, tras años difíciles, se siente en una posición de "fortaleza" que le permite expresar "vulnerabilidad".



Sobre el álbum, en el que aborda su divorcio de Simon Konecki en 2019, confesó que fue "un trabajo duro".

View this post on Instagram Una publicación compartida por Adele (@adele)



"Cantaba cosas que ni siquiera sabía que estaba sintiendo o pensando, pero estoy muy orgullosa de él", afirmó la cantante, que señaló que, después de un tiempo en que había perdido la habilidad de apreciar el don de la música, esta le sirvió "de escape".

Su nueva canción es una balada a piano en la que parece dirigirse a su exesposo y su hijo Angelo, de 8 años, para explicar por qué se separó.

El videoclip en blanco y negro que a mitad cambia a color, dirigido por Xavier Dolan y filmado en septiembre en Canadá, fue publicado a medianoche en Youtube, y ya suma más de dieciocho millones de reproducciones en todo el mundo.





