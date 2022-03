Draco Rosa plasma en disco experiencia espiritual

Antes de la pandemia Draco Rosa realizó una serie de retiros de yoga y meditación, que lo inspiraron a experimentar con otros sonidos. Fue así como decidió aprender a tocar instrumentos que no conocía, como el bow tibetano y el gong.

Al quedarse encerrado en la cuarentena con esos “juguetes nuevos”, como él mismo los califica, desarrolló un disco titulado Sound healing 1:11, con el cual explora el audio inmersivo que combina la música ambiental con los cantos místicos.

"Comencé a entretenerme y aprender, miraba videos de YouTube, de otra gente usándolo, tratando de entender cómo se hace. Y salió una pieza que se llama El amor de Borikén, se lo puse a una prima y a unos familiares y pasó algo bien lindo porque nos pusimos en un tapete de yoga en el estudio y nos desconectamos. En la noche me llamaron y me pidieron una copia, y me di cuenta que hacía falta un poco más de eso y seguí”, platicó a El Sol de México.

El originario de Long Island, Nueva York, cuenta 40 años de carrera, a lo largo de los cuales ha sido merecedor de un Premio Grammy y cinco Grammy Latino, además de haber compuesto éxitos como María, La copa de la vida, o Livin' la vida loca (los tres interpretados por Ricky Martín, su también ex compañero del grupo Menudo), y producir discos para Julio Iglesias y Ednita Nazario.

Aún con estos logros en su trayectoria, el cantautor no teme a experimentar nuevas técnicas, y seguir aprendiendo en cada disco, y confesó que nunca ha huido de nuevas maneras de hacer música, e incluso algunas de sus obras más exitosas han nacido fuera del estudio.

"El disco Vagabundo lo hice con una guitarra nylon que me regaló mi hermana, de esas composiciones, hice la gran mayoría en un baño. El solo de Livin' la vida loca, lo hice en un garage, cuando recién salía el programa protools, yo estaba en contra de eso, pero no hay nada escrito".

Su meta es ser feliz

Al hablar sobre el futuro, Draco se torna reflexivo, pues asegura que el adentrarse en la meditación y el yoga le cambió su perspectiva sobre las metas que desea perseguir en la vida.

Y es que considera estas disciplinas como un apoyo que llegó en el momento justo, pues luego de haber sobrevivido al cáncer que le fue diagnosticado en 2011 y atravesar por un divorcio (en 2019), se convenció de que en esta etapa de su vida, la prioridad debe ser buscar la serenidad emocional, y simplemente ser feliz.

“No hay grandes expectativas más allá de montarme a la moto, hacer este tipo de colaboración (en referencia a su disco) y celebrar un poco. El éxito mayor es que me levanté hoy, y con todo lo que ha pasado para mí, eso es el éxito”, compartió.

Asimismo, lanzó una invitación a las personas a tomar las riendas de su propio bienestar. “Hay que aferrarse al tema de la alegría, porque no podemos depender de otro ser humano, si uno está bien, ese amor propio es parte de la liberación que todo ser humano anhelamos”.

Draco adelantó que muy pronto iniciará una gira, con la que visitará la Ciudad de México y Guadalajara, y continuará expandiendo sus negocios como empresario, en la venta de café y cannabis medicinal.