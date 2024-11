Dos comediantes en apuros: Alexis Arroyo y Kike Vázquez vuelven con Ojitos de huevo

Para el público podrá ser una serie de entretenimiento, sin embargo, para sus protagonistas la segunda temporada de “Ojitos de huevo” fue un proceso de aprendizaje, sobre todo de aceptar las consecuencias de sus propias decisiones y abrazar el duro proceso del crecimiento personal.

“Esta serie aborda el miedo que da ser adulto, hacerte responsable de tus decisiones, saber que todo acto tiene una consecuencia y vivirlo de frente porque en la primera temporada vimos a un Alexis y un Charly buscando las risas, vimos el cordón umbilical que nos unía a nuestros papás, pero ahora es enfrentarte a la adultez”, afirmó Alexis Arroyo en entrevista.

El proyecto obligó a Kike Vázquez (Charly) y a Alexis, conocido como Ojitos de Huevo, a hacer un ejercicio de introspección, aprender a ser independientes como personas con discapacidad, incluso a vencer los temores que rodearon parte de sus infancias.

“Charly, mi personaje, me exigía que atravesara junto con él este proceso de crecimiento y la verdad fue complicado porque desde el proceso de filmación en la primera temporada fui muy de la mano de Alexis, muchas de las tomas y las escenas las teníamos que hacer juntos y en esta temporada hubo muchas tomas en las que no lo vi y venía muy acostumbrado a estar con él”, explica Kike Vázquez..

“Hubo un proceso personal de construir a Charly en la primera temporada y en esta segunda me tocó sostenerlo, en mi caso si fue lidiar con esto ahora yo solito y eso era algo que me daba miedo, pero lo logré”, expresó el comediante.

En la primera entrega, Alexis y Charly buscan independizarse, dejar Querétaro para viajar a la ciudad de México para cumplir su sueño de triunfar en el stand up. Su ambición los lleva a montar un show en un bar turbulento llamado Disca-Club.

Sin embargo, aunque se pensaba que todo iba bien, en la segunda entrega se observa cómo el club está en su peor momento, mientras que los seguidores de Alexis bajan exponencialmente.

Sus rutinas ya no están impactando y, ante la falta de trabajo, Alexis está dispuesto a trabajar con “Bea”, la directora de una agencia de talentos, aunque eso signifique que podría dejar fuera de la jugada a “Charly”. También se explora la faceta de padre de Alexis, al menos lo que ha vivido con su pequeño Ariel, en la vida real.

“Cuando conocí a mi esposa, en quién está inspirado el personaje de ‘Azul’, una de las cosas que le dije para conquistarla es que yo trabajaba en Netflix, ahora hacerlo realidad y sí trabajar en Netflix significa que ya pude cumplir una promesa y además viene una temporada para el personaje de Alexis que tiene un viaje existencial muy fuerte, un proceso mental introspectivo”, añadió Arroyo.

En la vida de Alexis, la comedia siempre ha sido un pilar importante, sobre todo porque en reuniones familiares, siempre se busca contar el mejor chiste. Gracias a esto, el comediante no ha sufrido las veces en las que algún chascarrillo no funciona mientras está en una rutina, es decir, a diferencia de su personaje, él toma aún más con humor esta situación.

“Yo pruebo material como en la vieja escuela, es decir, veo qué funciona dentro de los shows, no soy de escribirlo antes, si un chiste no da tanta risa no me causa tanto conflicto, lo dejo ir, no me aferro tanto a los chistes.

“Muchos creen que se aborda humor negro en esta serie, pero no, porque hablamos de nuestra cotidianidad. Abordamos nuestra vida diaria, pero como a ellos les genera morbo se vuelve humor negro, pero no es que hablemos de tragedias, muertes o de temas tabúes”, comentó Alexis.

Alexis, Kike, Paola Fernández, Memo Villegas, Teté Espinoza, Raúl Villegas, Alejandro Calva, Verónica Merchant , Ana de la Reguera, Andrea Zuckerman, Adal Ramones, Ofelia Medina, Cristo Fernández, completan la segunda temporada de “Ojitos de huevo”, misma que ya se encuentra disponible en Netflix.