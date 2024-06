Diego Luna produjo el documental “Estado de silencio” que aborda la violencia contra periodistas

GUADALAJARA. Diego Luna lamentó que, con tantos casos de violencia a nivel nacional, el tema de los asesinatos y desapariciones ya sea algo normalizado por la sociedad.

El actor produce el documental “Estado de silencio”, el cual retrata la violencia que sufren los periodistas mexicanos mientras realizan su trabajo.

“Hemos normalizado la violencia, la impunidad e injusticia en este país y este es un ejemplo de lo que vivimos todos los días, se nos olvida la importancia del periodismo”, afirmó Luna en conferencia de prensa.

“Esta profesión es ese reflejo de la verdad, la oportunidad que tenemos para saber quiénes somos, para lograrlo hay que entender lo interlocal y lo externo. A mí este viaje lo que me ha hecho es entender la importancia que tiene el periodismo en mi vida, en haberme forjado como lo que soy, en empezar a cuestionármelo todo, las voces del periodismo que me han acompañado han sido esenciales en mi vida”, agregó.

“Recuerdo la sensación en la manifestación que se hizo afuera del edificio de Gobernación tras el asesinato de Javier Valdez (periodista asesinado en México), me dio mucha tristeza que fuéramos tan poquitos, que todos estuviéramos tan dolidos y que eso no amplificara, no generara eco. El caso de los periodistas es lo que vivimos todos, todos los días”, sostuvo.

“Obviamente hay un reclamo en esta película, frontal, porque hay una ausencia de Estado, una impunidad brutal, hay un reclamo a la autoridad, pero creo que lo más importante de esta cinta es un llamado a la ciudadanía, a nuestra comunidad, a que hagamos de este nuestro problema, nuestra lucha, creo que eso es realmente lo que aquí va de frente, la importancia de involucrarnos porque este es nuestro derecho a tener acceso a una información libre”.

CENSO DEL HORROR

De acuerdo con cifras oficiales, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se contabilizan 43 muertes a periodistas y, en los últimos veinte años suman 163 asesinatos, y 32 desapariciones. Esto motivó al director Santiago Maza a investigar durante cinco años sobre lo complicado que es ejercer la profesión del periodismo en este país.

En el documental, se siguen tres historias diferentes: la de María de Jesús y Juan De Dios que se esconden en Estados Unidos por un tema de violencia en las fronteras norte y sur del país; Jesús Medina, quien denunció la tala y explotación ilegal de bosques en Morelos y Marcos, un periodista sinaloense que retrata la violencia que se vive en ese estado.

“Yo soy documentalista, no periodista y los periodistas son muy hábiles para hablar en muchos formatos, entonces por ahí no iba a ser el camino, para mí la manera de que sí hubiera algo que pudiéramos aportar en este tema, era regresar a lo humano, tristemente en México y en otras peleas te vuelves alguien que sólo repite una estadística, pero al momento de eso, te deshumanizas. Llo humano era el camino para conectar con otras personas, a través de la empatía”, dijo Maza.

"Estado de Silencio" tuvo su preestreno durante la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.