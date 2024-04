Con los documentales “Green Porno” y “Mammas”, Isabella Rossellini hace valer su voz

Desde pequeña, la actriz y modelo italiana Isabella Rossellini (1951) ha mostrado tener un gusto genuino por la biología. Esta afición la impulsó a realizar tres series documentales “Green Porno” (2008), “Seduce me” (2010) y “Mammas” (2013), en las cuales describe el comportamiento animal de distintas especies desde ópticas distintas, como la maternidad y la sexualidad, haciendo uso de recursos humorísticos-experimentales y representaciones teatralizadas.

En un encuentro con medios de comunicación, al que tuvo acceso El Sol de México, Rossellini abundó para este diario sobre lo que significa el que estas producciones, en la que es la actriz principal, le hayan servido para emprender su propio camino como directora y guionista.

“Creo que, como se puede ver en el documental de la actriz francesa Delphine Seyrig, “Be Pretty and Shut Up! “(1981), muchas mujeres en la industria habían tenido que cargar con el rol de ser hermosas, ya fuera como actrices o modelos, pero casi sin voz. Sorpresivamente, las generaciones más jóvenes, que comenzaron como actrices, porque es la manera de entrar al negocio, ahora se han convertido en directoras. Esto no quiere decir que no quieran continuar actuando, aunque, por supuesto, dirigir es mucho más demandante.

“Es lo mismo que me pasó a mí, he hecho películas (como actriz) y las amo, pero ese interés personal que he tenido por los animales no lo había externado nunca. Así que lo que quería era expresar algo que fuera mío y eso fue lo que hice”, afirma Isabella, quien es recordada por su protagónico en la película Blue Velvet (1986), escrita y dirigida por David Lynch (1946).

FANTASÍA DEL CONOCIMIENTO

Convencida de los estudios sobre la evolución de las especies, la actriz afirma que “los seres humanos tenemos demasiado en común con los animales”, cosa que se puede notar en sus cortos, y que ha sido probado incluso por las ciencias genéticas. Una idea que le parece llama la atención, por la controversia que provocó Charles Darwin a mediados del siglo XIX, al afirmar que el ser humano forma parte del reino animal.

Por el carácter experimental, pero al mismo tiempo educacional de estos cortos, Isabella admite tener cierta relación con el trabajo de su padre, el director italiano Roberto Rosselini (1906-1977), quien realizó para televisión proyectos enciclopédicos en los que relató vidas de personajes como Sócrates, Descartes o Pascal. Aunque Isabella advierte que no se trata de una manera directa ni evocativa, sino de algo que se encuentra ya en su propia “naturaleza”.

El mundo está lleno de cosas maravillosas, y yo creo que cualquier película, incluso “Star Wars”, es una fantasía del conocimiento. Todo es una búsqueda y todo está basado en la curiosidad. Yo no dije que haría el trabajo de mi padre ni que lo continuaría en absoluto”, comentó la actriz.

Al mostrar en estos cortos -género que decidió utilizar por su gran recibimiento al principio de este siglo- la gran diversidad sexual y reproductiva en la fauna universal, se le preguntó a la directora si consideraba que estos trabajos podrían ayudar contribuir a la tolerancia sexual en el mundo.

“Yo hice estos filmes porque estaba interesada en ello y porque es información corroborada científicamente. Todo lo que digo ahí está corroborado. No soy militante de ninguna manera, yo lo único que quise fue ilustrar la biología. Lo que sí podría decir es no hay forma de afirmar que la homosexualidad no es algo natural, porque existe en el mundo natural. Toda (la diversidad) existe en la naturaleza, hay animales que cambian de sexo y otros que son hermafroditas”, finalizó

Todos los capítulos de Green Porno (2008), Seduce me (2010) y Mammas (2013), que son en total 38, se estrenarán como una sola colección en MUBI, y estarán disponibles a partir del próximo 1 de mayo.