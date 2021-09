¿David Zepeda se une al Universo de Marvel? Lo que sabemos de su aparición en Venom 2

Aunque aún faltan días para el estreno en México de Venom: Let There Be Carnage, en Twitter ya comenzaron las filtraciones de lo que podremos ver en la película; sin embargo, esto no fue lo que captó la atención de los usuarios mexicanos, quienes notaron la aparición de David Zepeda, un actor de las tradicionales telenovelas, en la supuesta escena postcréditos de la película que se filtró.

⬇️ Alerta de spoiler ⬇️

Según se pudo apreciar en la escena que se filtró en redes sociales, Eddie Brock está en su sala viendo una telenovela mexicana –género del que Venom disfruta– y es justamente una escena de Acorralada, producción que Zepeda protagonizó a lado de Alejandra Lazcano en 2007.

De inmediato las redes sociales reaccionaron a la "aparición" del actor en la más reciente película de Sony; incluso Zepeda compartió a través de su cuenta de Twitter la escena filtrada, aunque no hizo ningún comentario al respecto.

Me estas diciendo que david zepeda sale en la escena post creditos de venom??#Venom2 pic.twitter.com/i7mGpnCALC — Fazk Factory (@Fazk_Factory) September 29, 2021

¿Llega Venom al UCM?

Otra cosa que impactó a los fanáticos del universo de Spider-Man fue que, luego de la aparición de la telenovela mexicana en la pantalla de Eddie Brock, un fuerte temblor sacude la habitación y la imagen del televisor cambia a un corte informativo que muestra la exposición de identidad del Peter Parker interpretado por Tom Holland.

PostCreditos de Venom 2 Completa

Ya quiero verla :,v pic.twitter.com/bDxPEteG8m — Razor_911 (@Razor_911_) September 29, 2021

Hasta ahora no se ha confirmado la veracidad de la filtración, por lo que habrá que esperar hasta el estreno de la película en los cines del país. Sin embargo, si la escena resulta ser cierta, la aparición del Spider-Man del UCM en la película del simbiote abriría las puertas a que se integre a las películas producidas por Marvel.

Hay que recordar que los créditos de todos los personajes relacionados con el amigable vecino están en manos de Sony, lo que le ha ocasionado más de un dolor de cabeza a los ejecutivos de Marvel, quienes tienen que negociar constantemente con la empresa japonesa para poder usar a uno de los superhéroes más emblemáticos de la casa fundada por Stan Lee.