Dalia sigue aquí, la animación que muestra el dolor de las desapariciones

La directora Nuria Menchaca y el productor Carlos Isaac exploran los sentimientos que experimentan aquellos que están en la búsqueda de un familiar desaparecido, en el cortometraje Dalia sigue aquí, que sigue la historia de una pequeña de ocho años que intenta encontrar a su padre.

La cineasta subrayó que este trabajo tiene la intención de visibilizar el tema de las desapariciones, y de alguna manera lograr que el público reconozca ésta como una crisis por la que atraviesan cientos de familias en toda Latinoamérica.

“No se ve mucho pero porque no lo queremos ver, y tal vez porque la manera en que hasta ahora hemos recibido la información de estos acontecimientos ha sido demasiado cruda. Ya estamos a la defensiva como espectadores, justo la intención del corto era hablar de esto de nuevo, pero de una forma distinta”.

Para la animación del cortometraje se emplearon más de 5 mil 200 ilustraciones, que se imprimieron y colorearon sobre recortes de periódico para darle un efecto único a las imágenes. La realización les tomó alrededor de dos años, y luego de triunfar en el Festival Internacional de Cine de Morelia y ganar un Premio Ariel, hoy es uno de los favoritos para representar a México en la gala del Oscar.

“Para nosotros es acercarnos más a nuestro objetivo principal de hacer este corto, que es mantener este tema en la mesa, que se hable de él y se conozca, incluso para quien realmente no lo entiende y no lo vislumbra”, señaló la directora.

“Quisimos meter un poco de fantasía de historia, hablar de emociones, no de casos. No necesariamente hablar de lo que le pasa a una persona en particular, sino de lo que pasan sus familias”, agrega.

Tan sólo en México, en los últimos 15 años han desaparecido 82 mil ochocientas ocho personas, según datos brindados por el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas, en la “mañanera” del pasado 29 de enero.

Nuria considera que la magnitud del problema es tal, que para algunos ya resulta normal escuchar esas noticias, y se deja de ver a las víctimas como personas para concebirse como una mera estadística.

Por ello, desea que el público encuentre en su trabajo una oportunidad para quitarse la venda de los ojos y ver todos los problemas que hay a su alrededor, ya que ella aún alberga esperanza de que la violencia se revertirá algún día, pero es labor de todos trabajar para alcanzar ese objetivo.

“Esto viene de nuestra sociedad, y todos de alguna manera somos responsables de que esté ocurriendo. Creo que hasta que no lo asumamos, no se va a resolver el problema. Sigue habiendo desaparecido y desaparecidas por una u otra razón, sigue habiendo violencia contra las mujeres a pesar de que todos entendemos conceptualmente lo que es, pero no entendemos cómo afecta”, finalizó.