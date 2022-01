Conoce a Teresita Sánchez, actriz mexicana que ganó un premio en el Festival de Sundance

MORELIA. La tarde del pasado viernes era de lo más tranquila para la actriz mexicana Teresita Sánchez, hasta que el equipo de producción de la película Dos estaciones, de la que es protagonista, le indicó que debía conectarse a una sesión de zoom para darle a conocer una noticia importante: le acababan de otorgar el Premio Especial del Jurado World Cinema Dramatic en el Festival de Cine de Sundance, gracias a su papel como María García en la cinta dirigida por Juan Pablo González.

En entrevista exclusiva, la también protagonista de laureadas cintas como La camarista (Lila Avilés, 2018) y Fauna (Nicolás Pereda, 2020) acepta que un premio de este calibre sí la cimbra, la pone nerviosa, la ubica en un plano que no tenía contemplado porque sabe que le traerá más trabajo y, dice, con cierto humor, “más responsabilidad”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Nacida en la Ciudad de México, pero radicada en Morelia, Sánchez da vida a una mujer que se hace cargo de una fábrica de tequila que lucha por no desaparecer. No es un negocio cualquiera, sino la esperanza para los vecinos de un pueblo que necesitan esa fuente de trabajo, lo que se complica al detectarse una plaga y una serie de problemas que pondrán a ella y otra mujer en serios predicamentos.

“En apariencia, María es una mujer muy rígida, pero en su interior hay muchas sutilezas como sucede con todos los seres humanos. Sin embargo, en este caso específico hablamos de alguien que no permite dejar salir cosas de sí misma, y cuando afloran, es alguien muy dulce, porque es una mujer que quiere ayudar, pero no sabe cómo, es generosa pero también se las cobra”, reflexiona Sánchez en torno al papel en el que estuvo trabajando por varios años al lado González, quien también dirigió Caballerango en 2018.

Además del propio drama plasmado en el guion, Dos estaciones pone el foco en la enorme responsabilidad que implica heredar una especie de emporio para una mujer que lo conoce a fondo, pero que tal vez no se vio nunca como la cabeza. “Es un terreno casi exclusivo de los hombres, así que María debe ponerse una coraza para hacerse de una autoridad que le de las herramientas y así salir adelante”.

Sobre el trabajo de dirección actoral, ahora reconocido en Sundance, la dos veces nominada al Ariel abunda y aclara que va de la mano con el director y no quiere que se le otorgue a ella en lo individual: “El premio no hubiera llegado sin su generosidad, porque me abrió su mundo, algo que él ha recorrido de por vida; fue gentil, generoso con todo lo que me contó, fue reblandeciendo terrenos para que yo los palpara. Fue un proceso que empezó hace cuatro años, lo que incluyó recorridos, pláticas de su niñez y una observación constante a mi trabajo que para nada fue incisivo”.

Al momento de conocer la historia, escrita también por Ilana Coleman y Ana Isabel Fernández, Teresita Sánchez dice haberse “apanicado”, pero conforme entraron a rodaje hubo un intercambio de métodos actorales para llegar al punto ideal de la interpretación. “Me decían si María hubiese hecho o no tal cosa… se convirtió en algo tan amable, que se desvaneció mi miedo, pues todo el equipo se apropió del lugar por más de un mes e hicimos una linda familia”.

Luego de su estreno en Sundance, Dos estaciones comenzará su recorrido por diferentes festivales internacionales y se espera que llegue a México para la recta final del año. Su protagonista, quien ya se asume como michoacana, adelanta que mientras eso sucede seguirá en proyectos no sólo de cine, sino de teatro, terreno en el que recientemente se presentó en el foro independiente La Ceiba con la obra LATE.