Con nuevo tema, Lucero festeja 40 años de carrera

Con el lanzamiento del álbum digital Lucero 20Y20, la cantante no sólo celebró el fin de semana 51 años de vida, también cuatro décadas como artista, cuya vigencia está demostrada con la retransmisión de la telenovela Soy tu dueña, en el canal Las Estrellas, en el que ocupa los primeros sitios de rating en la televisión mexicana.

La cantante que el sábado festejó su cumpleaños anunció que ofrecerá un concierto vía online en fecha aún por definir.

Lucero, que siempre ha sido una intérprete versátil recopiló en su nuevo disco las 40 canciones más exitosas de su carrera, las que para ella le han dado fama como cantante de pop, balada, mariachi y banda.

En la conferencia virtual a la que convocó presentó la canción Te deseo lo mejor, de la que grabó un video casero al que incorporó a sus seguidores.

“En los últimos 10 años se han adherido a mi música más jóvenes que gustan de mi estilo musical y continúan conmigo los que han crecido con mis temas”.

Bromista, como suele ser, dijo que a sus hijos Lucero y José Manuel les gusta también la música. “Un día no muy lejano seremos como La Familia Patridge, nos oirán cantar algo juntas a Lucero y a mí es cuestión de organizarnos, por qué no, nos estamos organizando y a José, le gusta tocar instrumentos”.

Lucero dijo que las facetas de actriz y cantante la definen por igual y mientras espera una propuesta que le convenza para hacer una nueva telenovela que la atrape y la ilusione, reconoce que a la música le ha dedicado más tiempo en los últimos años.

“En los recientes tiempos es lo que más me ha apasionado, más me ha emocionado, con discos de sonido sinaloense con el que se me ha unido mucho público y me da espacio para dedicarme a mi, a mi familia, que también tengo que alimentar privadamente”.

De lo único que está segura es que en cuestión de las nuevas formas de hacer novelas o series, “sigo renuente a desnudos, eso sí, descartado”, mientras que en el plano musical, tampoco está negada al reguetón, salsa, cumbia o el trap, porque para ella la música no tiene fronteras, ni límites.

“Yo hago lo que me nace del corazón, lo que me abre caminos en la música y que al público pueda gustarle igualmente, pero el trap no lo haría porque ya no tengo edad”, precisa.

La cantante dice que no es tiempo para escribir una autobiografía, aunque ya está abierta a algún día aceptar, porque “una vida de éxito, de fama, de trabajo, de disciplina, se tienen que compartir y he dicho que mi carrera no tiene secretos o misterios. Mientras estoy haciendo mi podcast y alimento mi canal de YouTube, en el que cuento muchos episodios y anécdotas de mi carrera”.