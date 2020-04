Con cinta "Yellow submarine" convocan a un karaoke mundial

Los Beatles se unirán a las actividades en redes sociales para llevar entretenimiento al público en medio de la pandemia por el coronavirus. El cuarteto de Liverpool estrenará este sábado en su cuenta de YouTube el largometraje animado Yellow submarine.

Se trata de una versión karaoke restaurada, la cual incluirá las letras de las canciones del cuarteto, junto con las pistas de la música. Este largometraje fue estrenado en cines hace dos años, para conmemorar el 50 aniversario del filme, tras lo cual no había estado disponible en otra plataforma.

El anuncio lo hizo Ringo Starr a través de su cuenta de Instagram: "Para aquellos que extrañan cantar juntos, tengo buenas noticias: "Únanse al canal de The Beatles en YouTube este sábado 25 de abril (11:00 horas tiempo de México) para la película especial Yellow submarine. Amor y paz", dice brevemente.

El largometraje animado dirigido por George Dunning, fue nominado al Grammy en 1970 por su banda sonora escrita por John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. La cinta incluye los éxitos del grupo como Eleanor Rigby, When I'm sixty four, Lucy in the sky with diamonds, All you need is love , e It’s all too much.

En su cuenta de Instagram, The Beatles invita al público no sólo a conectarse y a cantar las canciones del grupo, sino también a disfrazarse y a ser parte de una "fiesta" a distancia.

"Escápense con nosotros a un lugar donde por un momento nada es real. Diviértete un poco y disfrazate como tu personaje favorito de la película".

La cinta de 90 minutos, es un viaje fantástico "en busca del amor y la paz".