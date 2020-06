Cinta Atlético San Pancho cumple 20 años

El actor mexicano Giovanni Florido habló en entrevista telefónica para El Sol de Toluca, sobre sus próximos proyectos para esta segunda mitad del 2020, así como algunas anécdotas que vivió junto al fallecido actor y comediante Héctor Suárez durante el rodaje de la cinta Atlético San Pancho en el año 2000 y que fuera la ópera prima del director Gustavo Loza.



En los primeros minutos de esta entrevista, el actor de 29 años de edad, quien reside actualmente en la Ciudad de México, aseguró tener grandes recuerdos de esta película que marcó su vida, así como la de miles de niños de México y el mundo que se sintieron motivados para formar su propio equipo de futbol.

A manera de homenaje, el joven actor mencionó que trabajar con Héctor Suárez fue una experiencia inolvidable por el gran sentido del humor que lo caracterizaba en escena y fuera de toma, situación que favoreció mucho en la integración del elenco, donde la mayoría eran niños.



”Hay muchas escenas que realicé con el señor Héctor Suárez, me acuerdo de una en particular que no pudo ser incluida en la edición final, pero fue muy emotiva debido a que Toño El Capi (Giovanni Florido) le agradece a Don Pepe (Héctor Suárez) el haber llegado a la final en el Estadio Azteca. En esa escena recuerdo que los dos lloramos, nos abrazamos y me cargó. Fue uno de esos momentos donde generas una conexión humana dentro de la escena y como actor te dejas llevar por el sentimiento”, recordó el actor.





Durante tu infancia ¿Cómo sobrellevaste la fama de Atlético San Pancho?



Cuando era niño yo jamás dimensioné el alcance que tuvo la película y el impacto que iba a tener en toda una generación.



Poder trabajar con grandes actores, siempre te deja muchas experiencias y ejemplos de profesionalismo y humildad.



Pero al mismo tiempo te puedo decir que cuando yo era niño no dimensionaba quién era el señor Héctor Suárez, como lo hice años después, pero eso me ayudó a no tener ningún tipo de prejuicio en escena y poder ofrecer una actuación limpia y pura de mi personaje.



¿A quién más recuerdas del elenco que te haya dejado alguna aportación profesional?



Definitivamente a Lumi Cavazos, quien dio vida a mi mamá en la película, es una súper actriz, yo de manera inconsciente absorbí todo su profesionalismo al ver cómo se preparaba para cada escena.



Hay una escena muy bonita en la que estamos en el panteón, donde Toño está muy triste porque el Figura Estrada se fue y llega la mamá a consolarlo.



Esa escena fue otra de las que más recuerdo porque estuvimos los dos viéndonos en silencio por mucho tiempo y yo sin darme cuenta entraba en ese sentimiento.

Otra de las historias que se dio tras bambalinas durante la filmación, fue el romance entre el pequeño actor Erich Harrsch, quien dio vida a () con la actriz Valeria Uribe (), situación que involucró a otros miembros del elenco infantil como sus mensajeros.“A muchos les causó rareza esta situación debido a que en la ficción mi personajeestaba enamorado de Maru. Pero en la vida real elera quien tenía un crush con”, comentó entre risas Giovanni.Al cuestionar al actor sobre un posible reencuentro del elenco con motivo de los 20 años de filmación de, dijo que por la pandemia será de manera virtual como lo han hecho otras producciones.Dentro de los últimos trabajos en los que el actor ha participado destaca la cintadel director José María Jazpik, así como el próximo estreno de una serie colombiana producida por Echando globos, la cual dará a conocer el actor una vez que se confirme su fecha de lanzamiento en nuestro país.Finalmente el actor ha aprovechado esta etapa de confinamiento para ponerse al día con los títulos del cine clásico, que los han motivado para escribir sus primeros guiones cinematográficos, puntualizando que también disfruta estar detrás de cámara, por lo cual no descarta próximamente llevar una de sus historias a la pantalla grande como guionista o director.GRAN FINALEL final de la película fue grabada durante un partido entre América-Chivas en el Estadio Azteca.