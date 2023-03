Cinemas WTC, una apuesta por los cines tradicionales

Recuperar la esencia de ver del cine fue la idea que dio origen a la nueva propuesta de Miguel Ángel Dávila y Alma Rosa García, socios fundadores del concepto Cinemas WTC, que abrirá sus puertas este 10 de marzo.

Hace más de tres décadas, Miguel Ángel Dávila se asoció con Adolfo Fastlicht y Matthew Heyman para fundar Cinemex, una de las cadenas de cine más grandes del país. De acuerdo con Dávila, en ese época, el séptimo arte no eran tan popular en México, había poca afluencia, salas e interés de parte de la gente para asistir a una función.

Puede interesarte: Michelle Garza Cervera aborda los mitos de la maternidad en su ópera prima, Huesera

Cinemex ofreció un concepto distinto, con el que atrajo a nuevo público y logró sumar hasta 900 mil asistentes al año.

Ahora, Dávila, asociado con García, quien entonces se encargaba de la programación de la cadena de cines, busca retomar esa emoción que el público sentía al entrar a una sala, apuestan por calidad, en vez de cantidad, así como por la comodidad y eficiencia.

“Tuvimos oportunidad de fundar Cinemex y hacer algo que no sólo transformó, sino también revolucionó la industria del cine. Esa transformación convirtió a México en uno de los países más grandes e importantes en la industria del cine en el mundo, ahora somos el quinto mercado del mundo cuando antes estábamos en el lugar 15 o 16. Hoy, curiosamente, 30 años después, la gente piensa que el cine ya no, que la gente ya no quiere ir al cine sino que quiere quedarse en su casa y consumir plataformas”, afirmó Dávila en conferencia de prensa.

“Estoy convencido que la gente sí quiere ver cine en el cine, que los productores siguen haciendo películas para que se proyecten en el cine, que las distribuidoras se dieron cuenta que el streaming no da lo suficiente, que no tienen la potencia, la fuerza, ni el trancazo que tiene el cine. Nos pusimos el reto de regresar, volver a esto y competir, y por eso estamos hoy aquí en el WTC, seguramente vendrán más (sucursales), hoy estamos enfocados en hacer esto, que funcione con la misma filosofía de servicio y con ganas”, agregó.

Cinemas WTC (World Theater Concepts) se encuentra ubicado en el tercer piso del World Trade Center, en donde antes estaba Cinemex. La cadena cerró en diciembre del 2021 y durante más de 100 días se llevó a cabo la remodelación de las instalaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cinemas WTC (@cinemaswtc)

Fue una inversión de 60 millones de pesos. El complejo cuenta con cafetería, 14 salas en total, nueve tradicionales y cinco VIP.

Dos de las nueve salas tradicionales cuentan con 350 butacas, mientras que las salas medianas con 220 y las pequeñas con 130; todas con pantallas de 26 x 10 metros.

Una de sus principales características es la presentación de las cintas, ya que las pantallas están cubiertas por un telón que se abre al momento de iniciar el filme.

Se tendrá una oferta básica en cuanto a alimentos y bebidas. Palomitas sólo apuestan por sabores de mantequilla y caramelo. Los precios oscilan los 190 pesos para las salas VIP y 90 para el resto; contarán con descuentos para estudiantes, tercera edad y programas de lealtad.

La expectativa para este año es recibir al menos a medio millón de personas; estos números esperan aumentar en los años siguientes. Por el momento cuentan con una plantilla de 50 colaboradores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y, a manera de celebración de su inauguración, se tendrá el estreno exclusivo de la cinta Shazam! Fury of the Gods, un día antes de que se encuentre disponible en otros cines.

“Queremos hacer las cosas bien, queremos enseñar que lo que aleja a la gente es que empezamos a perder de vista de que los cines tenemos el objetivo de vender experiencias y empezamos a concentrarnos en ahorrar gastos, mejorar rentabilidad, entonces se nos olvidan las condiciones de la pantalla, que se tiene que limpiar entre funciones, que las palomitas tienen que estar ricas, lo más sencillo, lo más simple, pero a veces lo más difícil, caro, complejo y que requiere convicción y mucho trabajo”, dijo Dávila.