Chango Menas cuenta con música sus Días negros

Chango Menas se recuerda tirado en el piso de de uno de los tantos Airbnb que rentó cuando se mudó a México el año pasado. No la estaba pasando nada bien, acababa de terminar una relación de muchos años, “vivimos una vida juntos”, dice sin soltar una cifra.

Recién había dejado de participar en las bandas de indie rock Indigo y Los Convertibles. Se mudó de su natal Puerto Rico a nuestro país y “firmé con una (disquera) multinacional. Mi vida cambió mucho de la noche a la mañana. Estaba contento con las oportunidades que se presentaban pero a la vez había terminado con alguien”.

Esto le generó un contraste emocional que lo hizo pasar del brillo del sol hasta la desolación de una tormenta y escribió algunas canciones para agruparlas en su segundo EP como solista, El wethel report, un material conceptual donde cada canción representa un estado del clima diferente.

El primer sencillo es Días negros, una canción que escribió en medio de su ruptura amorosa y que significó un proceso nuevo de composición.

“Fue muy complicado porque usualmente no escribo canciones mientras las situaciones me ocurren, necesito superar eso para después verlo con más claridad. Pero en este caso estaba en medio de la ruptura y quise aprovechar para ver lo que podía hacer, y fue que escribí todo el disco”, relata.

Para Chango Menas, escribir todo el EP significó un refugio en medio de tantos cambios y emociones. “Mientras todo alrededor estaba revolucionando, sentía que lo único en lo que yo podía tener control era hacer este disco. Era como un refugio, me sentía que todo lo demás no me podía afectar. Me vino muy bien y terminó siendo una cosa muy terapéutica”, recuerda.

Chango Menas comenzó su proyecto como solista en 2019 con el lanzamiento de su primer EP Reino mutante. En noviembre de ese año lanzó un nuevo sencillo titulado Contigo estar y ahora estrena este nuevo material.

El cantante define su estilo como un “alce libre”, donde las cosas que le atraen cambian constantemente. “Siempre he visto el arte en general, pero en particular la música, como un organismo completo, nunca lo he dividido en géneros distintos. Para mí son simplemente colores diferentes que cuando vas a hacer una fiesta jalas de todos lados”.

Aunque sus inspiraciones musicales provienen de origen del trovador cubano Silvio Rodríguez, Chango Menas dice que su sonido musical comenzó a definirse a partir de “música psicodélica como los Beatles; los Flaming Lips, que es mi banda favorita, empezaron a cambiar mi forma de pensar sobre cómo quería componer”.

Xavier Rodríguez, su nombre real, dice que no sabe nada sobre la parte técnica y teórica de la composición porque “yo no estudié música”. Asegura que su aprendizaje se dio gracias a que “visualizo mucho lo que escucho y siempre a través de reflexiones que he tenido viendo películas, imágenes, asemejo lo que hago en música”.

“Me gusta mucho Tim Burton, comparto mucho lo que hago musicalmente con sus películas porque hace películas con estética de horror, pero a la vez los personajes tienen sentimientos tiernos. Y en mi música trato de hacer un balance entre mi parte optimista, de aquellos que creemos en el amor y que piensan que al final vamos a ganar, y la otra más cínica donde te parece que todo está perdido y nada vale la pena. Pero, claro, nunca me compararía con Tim Burton”, ríe.