Taylor Swift en México: la cantante confirma nueva fecha en el Foro Sol

La estrella del pop, Taylor Swift anunció a través de sus redes sociales una fecha más dentro la gira The Eras Tour en la Ciudad de México.

El fandom de la estadounidense en Latinoamérica ha iniciado con el pie derecho este lunes, pues la interprete de "Karma" tendrá otras fechas en Brasil, el 19 de noviembre en Río de Janeiro y el 24 de mismo mes en Sao Paulo, ante la gran demanda que ha generado la presencia de Taylor.

¿Cuál la nueva fecha de Taylor Swift en México?

Los swifties mexicanos podrán tener la posibilidad de conseguir un boleto para la cuarta fecha de una serie de shows que se llevarán a cabo en el Foro Sol.

Las presentaciones anunciadas anteriormente eran los días 24, 25 y 26 de agosto, mientras que la nueva fecha de la gira de Taylor Swift es el 27 de agosto.

De acuerdo con la boletera, la venta para esta nueva fecha sera el 16 de junio a partir de las 14:00 horas, aunque no se han dado más detalles sobre la fecha de registro, la venta únicamente será para fans.

Entradas a conciertos de Taytlor Swift serán por sorteo

Para evitar la clonación de boletos y saturaciones en la página de Ticketmaster, las entradas para ver a Tatylor Swift tendrán una nueva dinámica.

Ticketmaster informó los pasos a seguir para comenzar con el proceso de compra, el cual será diferente para cada fecha de concierto:

Primero debes ingresar en la siguiente página.

Inicia sesión en tu cuenta Ticketmaster.

Ingresa los datos que te indica y selecciona la fecha de concierto a la quieres asistir

Finaliza tu registro.

Los boletos serán vendidos por Ticketmaster de la siguiente manera:

El 13 de junio para el concierto del jueves 24 de agosto

El 14 de junio para la presentación del viernes 25 de agosto

El 15 de junio para el evento del sábado 26 de agosto

Esta forma de participar en la compra de los boletos sólo se anunció para las fechas del 24 al 26 de agosto, y tuvo lugar del 2 al 7 de junio, el último día para realizar el registro.

Quienes completaron el formulario, recibirían un correo electrónico con más indicaciones y este 12 de junio de manera aleatoria, los compradores recibirán un enlace de acceso con el que podrán ingresar a la fila virtual. Quienes no lo reciban no podrá adquirir un boleto.

Ticketmaster aseguró que se le dará prioridad a los residentes de México y únicamente se pueden adquirir como máximo cuatro boletos.

