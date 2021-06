Sin The Cardigans ya no me emociona hacer discos: Nina Persson

MADRID. Sin The Cardigans, la banda con la que se hizo tremendamente popular en los años 90, Nina Persson visita España para ofrecer este sábado el que será su primer concierto en meses, no sólo por la pandemia, sino también por su nueva forma de ver la música, ahora que ejerce como profesora.



En entrevista, la artista sueca comenta por qué no ha publicado material nuevo desde Animal heart (2014), su único álbum en solitario. "Ya no me resulta emocionante hacer discos y no se me ocurre qué tipo de música podría hacer", se exime. "Y me gusta estar en un escenario, pero mi felicidad no pasa necesariamente por él", remacha.

Probablemente el púlpito en el que a día de hoy a la intérprete de Lovefool le importa ser más escuchada es en su puesto como profesora de Trabajo de Desarrollo Artístico en un conservatorio de Copenhague, donde enseña a alumnos de entre 23 y 36 años.



"Saben quién soy, pero creo que a algunos ni les importa. Es más, creo que a algunos ni les gusta mi música", dice con sutil humor y sin un ápice de falsa modestia, pese a haber vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo de sus discos, especialmente de Grand turismo (1998).



Todo comenzó en octubre de 1992 cuando dos jóvenes músicos que procedían del ámbito del heavy metal, Peter Svensson y Magnus Sveningsson, fundaron The Cardigans en una localidad sueca llamada Jönköping. A ellos se unieron Bengt Lagerberg, Lars-Olof Johansson y, como vocalista, Nina Persson, resultando de la unión una banda clave en el pop-rock alternativo de los años siguientes.



Persson (Örebro, 1974), que entonces asistía a una escuela de arte, reconoce que nunca se había planteado de manera seria lo de ser músico. "Lo que sucedió es que me uní a una banda que de repente despegó... y ahora estoy feliz de ello", comenta sobre aquel proyecto que arrancó con Emmerdale en 1994.



Tras super extra gravity (2005), el sexto disco de su carrera, se tomaron un descanso por la maternidad de Persson, un parón que se alargó seis años. No hubo más material nuevo tras su vuelta, aunque la banda sigue reuniendo público en cada una de sus contadas apariciones en directo, como la del Dcode en 2019 en Madrid o en el Vive Latino de México en 2020, justo antes de la pandemia.

"Me sigue gustando viajar para hacer conciertos, pero no salir de gira", reconoce a este respecto. "Sólo tienen que darme mucho dinero", bromea a continuación la intérprete de temas míticos como Erase/Rewind o My favourite game.



Algunas de esas canciones volverán a sonar el sábado en Mallorca, en el archipiélago español de Baleares, en un concierto en el que subirá al escenario con el apoyo a los teclados de su amigo Martin Hederos, miembro de la banda sueca The soundtrack of our lives, en la que será su primera actuación en muchos meses.