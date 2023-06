Rodrígo Dávila sigue con su camino como solista

Rodrigo Dávila disfruta de estar en el estudio y cantar en un escenario por igual, por lo que los últimos años de su carrera, en los que ha combinado la composición de bandas sonoras con sus proyectos como cantante, han sido muy gratificantes.

A la par del regreso del grupo Motel, continúa con DVLA, su proyecto solista, con el sencillo 10,000 soles. “Nació un poco de mi trabajo como compositor de scores, de pronto me pasa que cuando estoy haciendo esos proyectos, llego a lugares musicales que me gustan y me ilusionan”, cuenta sobre el proceso de este sencillo.

“De pronto decido tratar de llevar eso a algo no cinemático, que existe en el mundo de las canciones, y así es como nace esta canción. Esperé unos años de una primera etapa, de un ambiente instrumental que existía dentro de un proyecto, luego tomé las ideas y los elementos que más me gustaron de ese mundo y lo transformé”, agregó.

Este tema formará parte de un EP, que espera lanzar antes de que termine este año. El músico aclaró que todo este trabajo lo realizará a la par de su participación en Motel, pero su faceta en solitario tendrá un enfoque más artístico y alejado del mainstream.

INSPIRACIÓN DE PELÍCULA

Gran parte de su inspiración proviene de la labor que ha hecho creando bandas sonoras, para proyectos como Treintona, soltera y fantástica, Perfectos desconocidos, A la mala y Rebelde.

“Dentro de ese mundo soy muy fan de Max Richter y de Trent Reznor (de Nine Inch Nails). Me identifico con ellos porque al final me gustan también sus bandas y sus proyectos de canciones. O lo que hizo Daft Punk para la película Tron, me encanta, tengo de alguna manera estas referencias”.

El músico comentó que las reglas son radicalmente opuestas cuando compone para el grupo y cuando trabaja para algún proyecto audiovisual, pues las tonalidades y los ritmos que emplea son diferentes.

“Cuando es un score al final es música normalmente instrumental, que debe reforzar y apoyar lo que está sucediendo en la pantalla. Entonces tienes una variedad enorme de cosas por explorar, que en el otro mundo luego no puedes, porque no es posible hacer una canción nada más con percusiones, y que dure siete u ocho minutos”, explica al respecto.

Para estos próximos meses, Rodrigo se enfocará en las nuevas canciones que lanzará este año, y adelantó que ya está preparando nuevo material para 2024. Asimismo, espera el estreno de dos proyectos audiovisuales donde colaboró.