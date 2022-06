¡Por fin! Nodal lanza canción dedicada a J Balvin ¿ya la escuchaste?

Dicen por ahí que “lo prometido es deuda”. Luego de que Christian Nodal y J Balvin se pelearan en redes sociales y de que el sonorense anunciara que le respondería al colombiano con un tema, después de haber retrasado su lanzamiento un par de días, finalmente el cantante de regional mexicano estrenó su canción dedicada al reggaetonero y aquí la podrás escuchar.

Fue la madrugada de este sábado 4 de junio cuando Nodal publicó la canción que le escribió a Balvin, misma en la que, al parecer, no se guardó nada y lo expresó a través de una composición de rap titulado “Girasol” y que tiene una duración de casi seis minutos.

El tema, que ya se puede escuchar en YouTube, demuestra la tiradera al intérprete de “Mi gente”, por medio de una canción muy diferente a lo que regularmente escuchamos del cantante de “Botella tras botella”, ya que el género que domina siempre ha sido el regional mexicano.

“Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, se escucha en las primeras estrofas de la canción.

Es importante recordar que este tema fue anunciado desde el pasado miércoles, luego de que J Balvin publicara en una historia de Instagram, una foto de él y otra de Christian Nodal haciendo una comparación como parte de una broma a raíz del cambio de look del mexicano, a quien lo compararon con el colombiano y la cual, no fue del agrado del joven de 23 años de edad, quien estalló desatando una pelea virtual.

“Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista. Amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías… pero en su cuenta donde tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”, comentó Christian durante una historia en su perfil de Instagram.

¿RECORDÓ A BELINDA EN SU TEMA GIRASOL?

El recién tema estrenado tema de Nodal es muy extenso, y aunque esta canción va dedicada a J Balvin, también se escuchan reproches del cantante hacía la prensa y seguidores, quienes en los últimos días se han burlado últimamente sobre los cambios físicos que ha realizado; no obstante, una de las estrofas que llaman la atención es en la que, al parecer, nombra de forma indirecta a Belinda.

“¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo (…) a mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy”, canta como parte de su nueva canción.

