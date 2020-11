Pepe Aguilar: La libertad será el futuro de la música

La música ha sido una de las industrias más golpeadas por el confinamiento, pero para Pepe Aguilar esta coyuntura no es necesariamente negativa, ya que la ve como una oportunidad para que sus colegas aprendan a trabajar por su cuenta, y amplíen su alcance.

“La música se está reinventando, y todavía no sabemos cómo va a quedar la nueva norma. Como artista independiente tengo una cantidad de posibilidades, que si tuviera que ponerme de acuerdo con mucha gente y compañías, serían más complicadas de llevar a cabo. Por eso le apuesto a que entre más sepa el músico del negocio y más sea dueño de su producto, es mejor”.

“El futuro es que los artistas se responsabilicen y creen su propia industria. No quiere decir que no te asocies, lo puedes hacer sin problema, pero debes tener en cuenta que nadie le va a poner el mismo interés a tu producto como tú. Ahí está la reinvención de la música”, detalló en conferencia de prensa virtual.

El intérprete de Miedo ha defendido esta libertad artística desde que emprendió su propio camino como independiente en el año 2000. Desde entonces, ha lanzado más de veinte álbumes, de los cuales ha vendido alrededor de 12 millones de copias en todo el mundo.

Además de los discos, ha diseñado sus propios espectáculos, como es el caso de Jaripeo sin fronteras, en los cuales he tenido la autonomía para incorporar los elementos y temas de su elección.

En esta ocasión, ofrece un nuevo concepto por streaming titulado Mexicano hasta los huesos, que celebra su amor por el Día de Muertos y la cultura mexicana. “Es una propuesta diferente que se me ocurrió por tener tiempo de más, surge del gusto por mis tradiciones, sobre todo por lo colorido y variado, y todo lo que existe alrededor de este día”.

El cantante agregó que lejos de enfocarse en lo redituable que podría resultar para él y su equipo hacer esta transmisión, su principal preocupación será la calidad del show, ya que considera es lo único que está cien por ciento en su control. “Los precios que se cobraban en las presentaciones en vivo eran muy por encima de lo que se cobra en los streamings. No hay comparación, éste es el primero que hago, no sé decir si será un negocio o no. Lo que sí puedo decir es que estoy muy orgulloso del contenido que hicimos, y de eso se trata”.

Asimismo, adelantó que tanto este concepto como Jaripeo sin fronteras se constituyeron como marcas, con la finalidad de que cuando él falte, sus hijos y otros artistas puedan continuar con el concepto, y de esta manera mantener vivo el legado que su familia ha defendido desde que su padre, Antonio Aguilar, inició su carrera.

TIENE ESPERANZA EN SUS RAÍCES

Durante su charla aprovechó para invitar a los jóvenes cantantes a acercarse más a sus raíces, ya que considera que en años pasados la preocupación por lograr buenos números opacó la calidad de los temas, pero hay oportunidad de rescatar al género, a través de un recordatorio de la obra de autores como José Alfredo Jiménez o Agustín Lara.

“A la música mexicana le faltan intérpretes comprometidos con el arte, más que con sus ganas de ser relevantes o tener likes. Pero no pasa nada, la música mexicana no la acabarán una o dos generaciones distraídas, la historia no se borra porque la ignores o porque no la conozcas, ahí siguen las interpretaciones de los grandes. Ahí está la vara alta, lista para que la alcancen”.

“Veo la música mexicana con ojos optimistas, hace años que no veía gente virtuosa con los instrumentos. Están volviendo a comprometerse al tocar bien, al rato van a cantar y escribir bien. Hacía falta que tocaramos fondo para regresar”.

Mexicano hasta los huesos se transmitirá el 27 de noviembre a través de Cinépolis Click, y en las semanas posteriores se lanzarán contenidos extra a través de sus redes sociales.