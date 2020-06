Top Ten de Johnny Depp para celebrar su cumpleaños 57

Que si actúa, que si produce, que si escribe guiones o que si canta. En cualquier de sus facetas, Johny Depp tiene a su público comiendo de la palma de su mano. Y es que pocos artistas quedan ya en el mundo, que sepan hacer casi de todo y lo hagan bien.

Este martes 9 de junio, el actor está cumpliendo 57 años de vida, pues nació un día como hoy pero del año 1963 en Ownsboro, Kentucky.

Por cierto, no todo ha sido miel sobre hojuelas durante estas más de cinco décadas para el también cantante, pues en 2016 iniciaría una historia que parece no tener fin, luego que su ex esposa Amber Heard lo acusara de violencia física y emocional.

Luego de unos años se dio a conocer que todo era mentira y que precisamente fue Amber quien agredía a su marido. El pleito legal permanece vigente.

Sin embargo, en más de 30 años de carrera, Depp ha conquistado al mundo haciendo lo que mejor sabe: actuar y es por eso que nos unimos a la celebración de su 57 aniversario de vida, recordando sólo 10 (lo que será muy difícil) de sus mejores películas.

EL JOVEN MANOS DE TIJERA

Se estrenó en el año 1990, dirigida por Tim Burton, en la que Depp comparte rol protagónico con Winona Ryder.

¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?

En esta cinta, el actor mostró su calidad interpretativa y su talento dejó por sentado que se convertiría una gran estrella. Junto a él, hizo lo propio un joven Leonardo Di Caprio, quien también realizó un trabajo excepcional. Se estrenó en 1993, bajo la dirección de Lasse Hallstrom.

LA VENTANA SECRETA

Es un thriller psicológico del año 2004, donde Depp interpreta al escritor Mort Rainey, quien se ve envuelto en una serie de extraños sucesos, luego de ser acusado de plagio en una obra.

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

También bajo la dirección de Tim Burton, esta película de 2005 narra la historia de Willy Wonka, dueño de una chocolatería, que invita a varios a su mundo, para otorgarle un premio especial a uno de ellos.

EL CADÁVER DE LA NOVIA

Para cuando se estrenó esta película, en 2005, ya nos habíamos dado cuenta también Tim Burton se había rendido ante el talento de Johnny, pues aparecería en muchos de sus filmes. Esta cinta es animada, en la que Depp presta su voz al protagonista “Víctor Van Dort”.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Otra más de Tim Burton, donde Johnny da vida al Sombrerero Loco. Es del año 2010, y así como su secuela, "Alicia a través del Espejo", dejó ver la multifacética y extraordinaria capacidad del actor.

ÉRASE UNA VEZ EN MEXICO

Es una película de acción del año 2003, donde interpreta a un Agente de la CIA, que no descansará hasta vengar la muerte de su esposa y su hija a manos del General Márquez. Forman parte del elenco, Salma Hayek, Antonio Banderas y Willem Dafoe.

EL LLANERO SOLITARIO

Si bien el no desempeñó el rol protagónico, sí acaparó las miradas en su papel de “Toro”, con tintes cómicos y dramáticos. Se estrenó en 2013, dirigida por Gore Verbinski.

ANIMALES FANTASTICOS: CRÍMENES DE GRINDELWALD

Su personaje es el del oscuro mago Gellert Grindelwald, y su historia luego de escapar del Magicongreso Único de la Sociedad Americana. Es la segunda entrega de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.

PIRATAS DEL CARIBE

En cualquier de sus cinco entregas, esta película que se estrenó en 2003, de donde surgió el que quizá sea el personaje más emblemático de Depp y el favorito del público: El Capitán Jack Sparrow.

El propio Johnny Depp celebró su día, pero lo hizo compartiendo con sus seguidores su versión del clásico de Bob Dylan, “The Times They Are A-Changin”, como un manifiesto de su apoyo a la lucha contra el racismo.