Mario Bautista se sube a la tendencia del regional mexicano

Caracterizado por sus facetas cambiantes dentro de su proyecto musical, Mario Bautista ha sumado un nuevo género a su trayectoria.

En "Fénix", su nuevo álbum de estudio, el cantante abrió la oferta de posibilidades al regional mexicano, que en sus tres discos previos no había tocado.

"Empecé con pop, de ahí me fui al reguetón. El pop fue una locura, es una cosa mágica el primer disco", mencionó el intérprete, refiriéndose a "Zona preferente", estrenado en 2017.

"Después llegó el reggaetón y nació "Baby girl", "No digas nada" y muchos temas muy importantes en mi carrera. De ahí me vine a regional. La verdad que cada género siempre me ha abierto las puertas y en ese sentido estoy muy feliz de estarlo haciendo. Siempre agradezco incursionar en un nuevo género y poder crear música que es también más amigable", dijo.

Gossip Dale, Bogueto: el reguetonero lleva el movimiento mexicano a España

¿Un musical de RBD?

Calificando esta nueva etapa como una "bendicion", en "Fénix", Mario Bautista expresa gratitud a su familia, tratando la relación con sus seres queridos como algo primordial para su vida.

"Estaba cruzando por diferentes momentos de mi vida, ahí es donde nace la musa y de repente bajan dos canciones más para el álbum. Luego la vida sigue y haces otra canción", dijo.

Bautista ya prepara una gira cuyo recorrido lo lleve a diferentes lugares de la República. Con prioridad a su proyecto musical, el cantante aseguró anteponer los intereses de dicha gira con otras posibilidades, una de ellas la de formar parte del elenco de un musical sobre la agrupación RBD.

"Estamos montando la gira, estamos bajando toda la ruta que vamos a tener en México, en Latinoamérica, también vamos a estar abriendo territorio en Estados Unidos", mencionó.

"Ha habido acercamientos, pláticas, pero nada en concreto todavía porque mi prioridad es ‘Fénix’. Se han dicho muchos nombres desde Belinda y Ester Expósito, hasta Drake Bell, pero yo no sé de eso, no hay nada en concreto”, dijo sobre el musical.

Gossip Ozuna conquistó CDMX con derroche de reguetón y romanticismo urbano

Le canta a las mujeres maravilla

El recorrido de géneros no parará en el nuevo disco, pues Mario Bautista adelantó estar inmerso en la planeación de una cumbia acompañado de Bobby Pulido, la cual llevará el nombre de "Mujer Maravilla", y que para él tiene un significado personal.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Es una canción escrita para las mujeres de nuestra vida, nuestras hermanas, nuestra mamá, nuestras tías, abuelas, primas, son nuestras mujeres maravillosas", asintió.

"En lo personal yo tengo a mi mamá, a mi tía, mi abuelita, a mi prima. Están ahí desde siempre, desde que nací, son las mujeres de mi vida, son mis mujeres maravillas y esa nación va a llegar para ellas. Es un cumbión muy cool".