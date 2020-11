Liam Gallagher regresa con concierto en el Támesis

A bordo de un barco sobre el río Támesis de Inglaterra, es como el cantante Liam Gallagher ofrecerá un concierto virtual con el que marcará su regreso a la música.

Con el título Down by the river Thames (Por el río Támesis), el espectáculo en vivo se transmitirá a nivel mundial el sábado 5 de diciembre, a las 19:00 horas, donde el cantante estará acompañado de toda su banda en un set especialmente creado para la presentación.

“A todos mis hermanos y hermanas del mundo entero, realizaré una actuación celestial en vivo única. Interpretaré temas de mis dos álbumes número uno en solitario, así como algunos clásicos de Oasis, los cuales no me han escuchado cantar durante mucho, mucho tiempo. ¡Vamos, ya saben!”, dijo Gallagher.

La empresa de espectáculos OCESA, será la encargada de transmitir a través de la plataforma Tciketmaster Live este concierto online que es parte de los proyectos con los que el músico cierra el 2020.

Después de esta presentación, continúa con el lanzamiento de una edición de colección del álbum número uno aclamado por la crítica, Why me? Why not el 27 de noviembre a través de Warner Records. La caja es un material imprescindible que recopila 14 sencillos. Éste ya se encuentra disponible para reservarlo exclusivamente en la tienda oficial de Liam.

Lanzado el año pasado, Why me? Why not se colocó entre los favoritos de las listas de popularidad. El éxito del álbum incluyó 68 mil ventas en la primera semana, vendió más que el resto del Top 5 y se convirtió en el lanzamiento de vinilo más vendido en 2019. Posteriormente fue certificado como Disco de Oro.

A principios de este año, Liam dio a conocer MTV Unplugged y completó un número importante de álbumes en solitario en el Reino Unido. En su carrera en solitario y su época icónica con Oasis, Liam ha encabezado las listas oficiales de popularidad de álbumes con 11 récords de ventas desde 1994 hasta 2020.