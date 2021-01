La Sonora Santanera compite por el Goya

Dentro de las nominaciones al premio Goya, que reconoce lo mejor del cine español, la película La boda de Rosa es una de las favoritas al sumar ocho, una de ellas en la categoría de Mejor canción original por el tema Que no, que no, de la española Rozalén en colaboración con La Sonora Santanera.

La grabación se realizó entre abril y mayo de 2020, justo en el inicio de la pandemia del Covid-19, por lo que los productores de ambas partes tuvieron que trabajar a la distancia para crear la canción.

"Afortunadamente quedó bonito el material y mira nada más, el resultado es tener esta nominación. Cuando se hacen las cosas con cariño, amor y profesionalismo tienen que salir y bien", dice Arturo Ortiz, percusionista y fundador de La Sonora Santanera.

La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, es sobre "una mujer que se casa consigo misma, por esa idea de amarse y respetarse ante todo y que creo es algo que debemos hacer todos", cuenta Rozalén.

La letra del tema la trabajaron en conjunto, con la idea de abordar la incapacidad de una persona por decir que no.

"Cuando le pasé a Icíar la primera estrofa, me pidió que no fuera tan explícita con lo que le sucede al personaje y le dije que no, que eso que contaba era algo mío, algo que escribí que me pasaba hace tiempo, así que esta canción me ha ayudado a contar algo que necesitaba compartir con quienes nos escuchan", agrega.

El sonido elegante de La Sonora Santanera "tiene sentido con la estética del cine que hace Icíar Bollaín", dice la cantante, quien asegura que encontró en la directora una conexión más allá de esta colaboración: "Yo creo en las señales y las dos nacimos el mismo día: 12 de junio, para mí eso fue una buena señal de que iba a ser bonito trabajar juntas".

Para La Sonora Santanera, la nominación al Goya muestra que lograron mezclar sus raíces y estilos musicales.

"La gente percibe esta canción como una verdadera fusión de la música mexicana con las ideas y la cultura española, gracias a Rozalén que es quien la escribió", añade Arturo Ortiz.

Con la conducción de Antonio Banderas y María Casado, la ceremonia 35 de los Premios Goya se realizará el 6 de marzo en el Teatro del Soho, en Málaga, España. Entre los nominados también se encuentra la película mexicana Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías de la Parra, que se perfila como la favorita a llevarse el premio de Mejor Película Iberoamericana.