José Carlos Ruiz agradece el poder trabajar con jóvenes

En 60 años de trayectoria, José Carlos Ruiz siempre ha creído y apoyado a los jóvenes. “Traen nuevas ideas, aunado a la tecnología que está imparable. De mis seis Arieles, en su momento dos jóvenes me llevaron a ganar: Roberto Sneider con Dos Crímenes y Diego López en GoItia un Dios para sí mismo”.

En entrevista con El Sol de México, en un receso de las grabaciones del programa unitario Como dice el dicho, el artista zacatecano comentó que siempre ha creído en la evolución del cine mexicano y sus nuevos directores y creativos.

“A mí me ha ido muy bien con los jóvenes directores de la cinematografía nacional. Me llevo bien y he aceptado que me guíen, también recuerdo a Juan Antonio De la Riva cuando hicimos Vidas errantes y reitero siempre es conveniente que llegue gente nueva en el cine de nuestro país”.

En su más reciente trabajo fílmico al lado de Verónica Castro en Más de mil palabras, bajo la dirección de Gerardo Gatica, hizo el personaje de un hombre adinerado.

En la película, el influencer Juan Pablo Zurita, hará el papel de su nieto.

“Encarno a un hombre bueno, soy el marido de Verónica Castro. Un hombre bien avenido, que tiene mucha relación con todos los jóvenes a quienes hay que enseñarles sus raíces, y vuelvo a comentar, los jóvenes siempre han congeniado conmigo y me gustan sus ideas innovadoras y me llevan a revalorar mi carrera de actor”, reconoció.

Para José Carlos Ruiz “fue un privilegio compartir cuadro con Verónica Castro. Es una señora preciosa que yo quiero mucho y se va a reflejar en este largometraje que lleva de director de fotografía a su hijo Michel”.

“Las películas de toda mi filmografía han sido todas muy importantes desde que hice Juárez, El apando, Dos crímenes, todas han sido papeles muy hermosos”.

El actor también habló sobre el Ariel de Oro que este años la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), le otorgó a María Rojo.

“Que gusto me da, nosotros hemos trabajado juntos en joyas cinematográficas como El apando y otras más que en este momento se me van sus títulos. Qué gusto enorme me da, además de compañera, es mi amiga”, precisó.