Jennifer Lawrence estrena Twitter pidiendo justicia para Breonna Taylor

Jennifer Lawrence se estrenó este jueves en Twitter con varios mensajes en los que pidió justicia para Breonna Taylor, una joven afroamericana de 26 años que murió a tiros de la Policía en marzo en su casa de Louisville después de que los agentes allanaran su vivienda sin tocar o llamar.

#SayHerName #BreonnaTaylor pic.twitter.com/EGSjIpMaXc — Jennifer Lawrence - Represent.Us (@JLawrence_RepUs) June 17, 2020

"Como ciudadana de Louisville, y como ser humano, no puedo permanecer en silencio

En los tres meses que van ya desde su asesinato, la familia de Breonna Taylor, la gente de Louisville, estadounidenses en todo el país y muchos en todo el mundo han clamado para que se haga justicia".

Finalmente, señaló que las llamadas de justicia no han tenido respuesta y lamentó la imprecisión de las investigaciones por parte de la policía.

Nearly 1 in 4 Black men in America will be locked up at some point in their life. In this short video, @omarepps & @desmondmeade explain how corruption has broken our criminal justice system—& what we can do to fix it. #UnbreakingAmerica #JusticeForSale https://t.co/nBgujzH2BH pic.twitter.com/Jhw4Jtav5L — Jennifer Lawrence - Represent.Us (@JLawrence_RepUs) June 16, 2020

El nombre de Breonna Taylor se ha escuchado de manera constante en las manifestaciones de "Black Lives Matter" que desde hace semanas se han dado en Estados Unidos para protestar contra la brutalidad policial y exigir el fin del racismo, unas movilizaciones que tomaron forma a partir de la muerte de George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis.

La cuenta de Lawrence en Twitter forma parte de una campaña de represent.us, una organización que busca mejorar la transparencia de las elecciones en EU.

Ganadora del Oscar y la mejor pagada

Ganadora del Oscar a la mejor actriz por el filme "Silver Linings Playbook" (2012), Lawrence comenzó a deslumbrar al gran público con la exitosa saga de "The Hunger Games".

Su trayectoria incluye otras cintas como "Winter's Bone" (2010), "American Hustle" (2013) y "Joy" (2015), tres filmes por los cuales logró sus otras tres candidaturas a los premios de la Academia de Hollywood.

Foto: Reuters

En 2015 y 2016 fue la actriz mejor pagada del mundo, según la revista Forbes.

Muy conocida también por sus reivindicaciones feministas, Lawrence presentó recientemente el thriller de espionaje "Red Sparrow" (2018) y "Dark Phoenix" (2019), la última entrega de las películas basadas en los cómics de "X-Men".

Foto: 20th Century Fox

De cara al futuro, Lawrence tiene pendiente de estreno una película ya rodada y sin título de la directora Lila Neugebauer, tiene previsto ponerse a las órdenes del realizador Paolo Sorrentino en el filme "Mob Girl" y cuenta con dos proyectos en desarrollo con Adam McKay: "Don't Look Up" y "Bad Blood".

Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts