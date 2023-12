Iván Ferreiro vuelve a México como solita tras 10 años de la última visita con su banda

Iván Ferreiro, con una trayectoria de 32 años, de los cuales los últimos 20 se ha desempeñado como solista, se dice incrédulo del avance de la tecnología, que permite que las plataformas de streaming favorezcan la exposición mundial de un artista.

“Aunque hay un negrito en el arroz”, dice en conferencia el cantautor español, quien escribió con su hermano Amaro los temas de su reciente álbum “Trinchera pop”.

Ferreiro, quien se dio a conocer como parte de la banda Los Piratas señala los número alcanzados de este disco sólo en la plataforma Spotify: cuatro millones 879 mil reproducciones, aunque dice que no hay una parte negativa en el cambio tecnológico, si lo hay en la forma en que se reparten las ganancias.

“Pensaba que la llegada de esta forma de escuchar la música en streaming iba a democratizar mucho más la música y que se iba conseguir que para el artista tuviera lo que se merece, pero de alguna forma veo cómo Spotify hace unos repartos muy raros”.

“Yo no me quejó, porque nos va bastante bien, pero me doy cuenta que los artistas pequeños no perciben lo que deberían percibir.

Ferreiro, quien visitará México en febrero del 2024 para presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional, asegura que en la industria musical “todo cambió para que no cambiara nada. Todo cambió para que manden los mismos”.

El español aseguró que está ansioso y expectante de regresar al país. “La primera vez que fui estaba en Los Piratas en el año 2000. Bueno además de llevar nuestra música, lo que más espero es comer, no sólo es alimentar el alma, también es apaciguar mi apetito, porque extraño la comida mexicana”, dijo en son de broma.

El músico dice que en su carrera su principal propósito no es ser famoso o ganar muchísimo dinero, por eso decidió seguir el consejo de su amigo Enrique Bunbury. “Me dijo cuando vayas a México conversa con la gente, platica con los músicos con quienes se logra la hermandad, son ellos los que se amasa y no tanto la fama o el dinero”.

También comentó que su objetivo es “comunicarse con la gente a través de las canciones y hacer amistades. Cuando me piden colaborar con los nuevos solistas o grupos, me dicen que si el tema me gusta. Yo les digo que me da igual tal o cual canción, porque mi conexión se da cuando ya la estamos trabajando e interpretando y es donde nos estamos conociendo”.

Iván y Amaro actualmente están de gira en España en salas íntimas con el repertorio de su disco “Trinchera pop”, que titularon así porque consideran que “una trinchera es un lugar de protección para toda persona y más en este mundo convulsionado de violencia”, sostiene Iván.