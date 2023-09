Fallece a los 76 años Jimmy Buffett, compositor de Margaritaville

Jimmy Buffett, el cantautor estadounidense que pasó de vagabundo playero de Cayo Hueso a multimillonario detrás del imperio comercial "Margaritaville", falleció a los 76 años.

"Jimmy falleció en paz la noche del 1 de septiembre rodeado de su familia, sus amigos, su música y sus perros. Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos le echarán de menos sin medida", dijo el sábado un comunicado en la página web del artista.

Buffett, nominado a dos premios Grammy y ganador de numerosos premios de música country, se dio a conocer en los años 70 paseando sus canciones folk-country por todo Estados Unidos.

Su gran éxito fue "Margaritaville", un tema melódico de aire tropical que pronto se convirtió en uno de los pilares de los músicos de los complejos turísticos y en el favorito de las vacaciones de los todavía vagamente hedonistas "baby boomers".

Otras de sus canciones populares -todas con temática parecida, bañadas por el sol y los cócteles- fueron "It's 5 o'clock somewhere", "Cheeseburger in paradise" y "Changes in latitudes, changes in attitudes".









Buffett publicó más de dos docenas de álbumes y dio innumerables conciertos a lo largo de seis décadas, mientras que el concepto "Margaritaville" explotó hasta convertirse en una marca de estilo de vida que llegó a incluirlo todo, desde hoteles y restaurantes hasta flotadores de piscina y platos de gambas congeladas.

Para sus veteranos seguidores -conocidos como "parrotheads"-, la primera comunidad de jubilados "Latitude Margaritaville" abrió en Florida en 2018 y pronto le siguieron otras, prometiendo "comida, diversión, música y escapismo" para los mayores de 55 años.





La idea de la marca "Margaritaville" comenzó a mediados de los años 80, cuando Buffett se dio cuenta de que la gente que paseaba por Cayo Hueso llevaba camisetas con su nombre (mal escrito), por lo que respondió abriendo una tienda de camisetas y luego añadió una cafetería.

En 1994 declaró a Forbes que "si eres un artista, si quieres tener el control de tu vida (...) entonces tienes que ser un hombre de negocios, te guste o no".

En 2023, Buffett -que tenía una participación del 28 por ciento en la empresa Margaritaville Holdings- entró en la lista Forbes de multimillonarios. Era amigo del pudiente inversor Warren Buffett (sin parentesco) y poseía y pilotaba varios jets privados.

No obstante, siempre dijo que era más feliz de gira, tocando descalzo ante multitudes grandes o pequeñas y punteando su guitarra. Con su característica camisa hawaiana, solía aparecer en el escenario con otros músicos para hacer actuaciones sorpresa.