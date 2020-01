EU, un país al borde de la guerra: Patricia Arquette en los Globos de Oro

En una noche de pocos discursos y consignas políticas, Patricia Arquette y Michelle Williams rompieron el silencio, al invitar a la gente a votar en las próximas elecciones estadounidenses por los distintos hechos sociales que acontecen el país.

“Sé que esta noche no vamos a mirar hacia atrás, lo que vamos a ver es un país al borde de la guerra, a un presidente amenazando con 52 bombas, incluyendo a recintos culturales, jóvenes arriesgando su vida al otro lado del mundo, personas que no saben si las bombas caerán en las cabezas de sus hijos y el continente de Australia ardiendo en fuego. Tenemos que votar el 2020 y tenemos que rogarle a todos los que conocemos que voten”, aseguró Patricia Arquette ganadora de Mejor Actriz de Reparto en Miniserie por su actuación en The act.

Por su parte Michelle Williams expresó a las mujeres “cuando sea tiempo de votar por favor voten por sus propios intereses, es lo que los hombres han estado haciendo todos estos años. Las mujeres somos el cuerpo votante más grande de este país, hagamos que se parezca más a nosotras”, expresó la ganadora a Mejor Actriz en Serie Limitada por su papel de la bailarina Gwen Verdon .

HBO se llevó la noche al ser la productora más galardonada con cuatro premios para sus series Chernobyl con Mejor Actuación de Reparto en Serie Limitada y Mejor Serie Limitada, mientras que Succesion ganó la categoría de Mejor Serie de Drama y premio a Mejor Actor en Serie de Televisión Drama recibido por Brian Cox.

Patricia Arquette’s powerful #GoldenGlobes speech is a must watch pic.twitter.com/AWmHtIgLvY — Vulture (@vulture) January 6, 2020

Netflix se llevó un solo premio en el ámbito de televisión, a pesar de haber sido la productora más nominada de la noche con 17 postulaciones. La ganadora al Oscar, Olivia Colman fue la merecedora al galardón con el premio a Mejor Actriz en Serie de Televisión- Drama por su actuación en La reina. Colman se lleva por segundo año consecutivo un Globo de Oro a casa.