Ernesto Contreras cumple 15 años como director y estrena Cosas imposibles

Ernesto Contreras lleva al cine historias que hurgan en las emociones. En sus 15 años como directora presentado personajes que están en búsqueda de su identidad. “Lo que más me interesa es hablar de cómo nos relacionamos unos con otros. No sólo en cuestiones amorosas, sino de todo tipo. Entender al ser humano, pero también a mí como espectador sobre lo que me gusta ver en pantalla, lo que espero de una película e intentar lograr eso como director”.

Contreras estrenará el 17 de junio Cosas imposibles, un guion realizado por la debutante Fanie Soto, cuya trama lo conquistó desde la primera lectura.

“La historia tiene una cuestión de originalidad, pero más de potencia sobre dos personajes aparentemente simples y grises que conforme los conoces te enganchas con ellos y con lo que les pasa. Y es una historia que se convierte en algo entrañable, de resiliencia, solidaridad y generosidad. Y de pronto ese tipo de cosas son las que hace falta ver en pantalla”, explica en entrevista con El Sol de México.

Cosas imposibles sigue la historia de Matilde y Miguel. Ella, una mujer de 60 años que tras la muerte de su violento esposo se encuentra sola y sin un sostén económico.

Él, un joven sin rumbo que dedica su tiempo a distribuir mariguana. De manera imprevista, ambos inician una peculiar amistad que los lleva a redescubrirse y encontrar su propio camino.

“Es una película que aborda esa posibilidad de volver a comenzar tu vida sin importar la etapa donde estés, de estar abierto a aventurarte y explorar. Lo interesante es esta diferencia generacional de los personajes, pero en realidad habla de seres humanos, de esa posibilidad de encuentro y contacto que fue lo que me interesó y que me parece desarrolla muy bien la historia”.

Filmada en la Unidad Habitacional Aguamiel, de la colonia Iztacalco, la película es protagonizada por Nora Velázquez –conocida por su personaje de Chabelita– y Benny Emmanuel (Como dice el dicho), quienes transmiten un vínculo emocional que pasó de la ficción a la vida real.

“Ambos se hicieron súper amigos y en pantalla generan esta empatía y conexión indiscutible entre los dos personajes”, afirma Contreras.

“A Nora la vi en La calle de la amargura (Arturo Ripstein) y me pareció interesante su trabajo, así que pensé que había algo ahí por explorar. Además de que ella tenía esta fragilidad que Matilde necesitaba. Y en el caso de Miguel vimos a un montón de jóvenes hasta que salió Benny. Pero lo más importante era verlos juntos. Eran ellos dos y otros actores, pero esta ecuación fue la que me pareció perfecta para la película y creo que no me equivoqué”.

Tras el estreno de Cosas imposibles, Ernesto Contreras perfila el lanzamiento de El asesino del olvido, serie que formará parte del catálogo de HBO Max, que tiene a Damián Alcázar y Paulina Gaitán entre su elenco. Además de una serie de Netflix producida por Dynamo en la que participa dirigiendo cuatro capítulos.

Ernesto Contreras también prepara lo que será su primera producción en Estados Unidos. Y aunque hay dos proyectos que filmará en el país vecino, es el drama inmigrante Crossing borders el que ya fue anunciado para desarrollarse con las productoras Latitude Media y Wink Pictures.

Se trata de una cinta basada en la historia real de una joven de 14 años abusada sexualmente en Guatemala que da a luz en Florida a un bebé prematuro que muere, por lo cual ella es acusada de asesinato.

“Todavía estamos en el desarrollo de la historia e idealmente será el próximo año cuando se filme. Es un guion muy lindo que está haciendo Carlos Contreras, a quien invitaron a desarrollar esta historia”.

Realizar una producción en EU significa un nuevo objetivo para Ernesto Contreras, una oportunidad para tener nuevas experiencias. “Algo que me gusta como director es esa posibilidad de sorprenderme siempre y cuando sean proyectos que me entusiasmen y me impliquen retos”, concluye.