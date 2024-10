Eric Clapton, la historia detrás del autor de “Tears in Heaven”

La autobiografía de Eric Clapton data de 2007, ya tiene tiempo pero contiene la base de lo que ha sido su vida. Es un viaje honesto y conmovedor por la historia del legendario guitarrista británico.

En “Clapton. The Autobiography” expone, sin escatimar detalles favorables o escabrosos, sus triunfos musicales, así como los momentos más oscuros de su vida personal, ofreciendo una visión íntima de un hombre complejo que ha pasado por profundas luchas personales mientras construía una de las carreras más influyentes en la historia del rock y el blues.

Los inicios, el abandono y el blues

En el libro, Clapton relata su difícil infancia, marcada por la confusión en torno a su identidad familiar. Criado por sus abuelos creyendo que eran sus padres, y descubriendo más tarde que su "hermana" era en realidad su madre biológica, Clapton reflexiona sobre la sensación de abandono y la herida emocional que lo acompañó a lo largo de su vida.

Este vacío familiar lo condujo hacia la música, que encontró en el blues una especie de refugio emocional y una forma de expresión auténtica.

Explica cómo un niño de la periferia de Londres (Ripley) tuvo precoz acceso a los discos más raros de la época, interpretados por estadounidenses de color, tocando el blues más profundo del Delta de los Estados Unidos, de tal manera que se enamoró de BB King, Big Bill Broonzy y Freddie King, Robert Johnson, Howlin Wolf, John Lee Hooker, Muddy Waters, Buddy Gay, entre otros que lo influenciaron.

Relata de manera natural, pero que no deja de ser sorprendente, cómo se fue involucrando con el ambiente musical juvenil británico de los años 60: los nacientes The Beatles, los Rolling Stones y cientos de bandas más, que tocaban en pubs y bares de su país. Cómo fue conociendo a sus contemporáneos más destacados como Jimmy Hendrix o a Pete Townsend de The Who.

El éxito y las adicciones

Uno de los aspectos más notables del libro es la crudeza con la que Clapton aborda sus problemas con el alcoholismo y la adicción a las drogas.

A lo largo del relato, no oculta el daño que sus adicciones causaron tanto en su vida personal como profesional. Relata episodios de abuso de heroína y alcohol que lo llevaron a tocar fondo en más de una ocasión.

A pesar de su éxito masivo con bandas como Cream y su carrera como solista, Clapton luchó con estos demonios durante muchos años, poniendo en peligro sus relaciones y su salud.

La tragedia personal y la redención

El libro también relata el devastador impacto que tuvo la muerte de su hijo, Conor, quien falleció en un trágico accidente en 1991. Clapton describe este evento como el momento más oscuro de su vida, y cómo la música, particularmente la canción "Tears in Heaven", lo ayudó a procesar su dolor.

Sin embargo, es también en esta fase de la autobiografía donde se destaca su camino hacia la redención. Tras superar sus adicciones, Clapton encontró una nueva perspectiva en la vida y la paternidad, adoptando una vida más sobria y espiritual.

Reflexiones sobre la música

La autobiografía está salpicada de fascinantes anécdotas sobre el mundo de la música y sus colaboraciones con leyendas como George Harrison, Jimi Hendrix y B.B. King. Clapton comparte sus influencias musicales, su amor por el blues, y describe el desarrollo de su estilo característico. La evolución de su música y su relación con la guitarra son narradas con detalle, haciendo de este libro una joya para los fanáticos de su obra.

En suma, la autobiografía de Clapton es un relato sincero, a veces doloroso, pero en última instancia esperanzador. Eric Clapton no sólo se revela como un músico genial, sino también como un hombre profundamente humano que ha luchado contra sus propias debilidades para encontrar paz en su vida personal y profesional.

Para los fanáticos de la música y aquellos interesados en las historias de redención, esta autobiografía ofrece una lectura rica y emotiva, llena de honestidad y autoconciencia.

Aún cuando le faltan los últimos 17 años de su vida, sabemos que éstos han sido mucho más calmados que aquellos que plasmó en el libro. Ya asentado como hombre maduro y de la tercera edad, asumiendo la paternidad de aquellos hijos que fue regando por el camino de rock star, pero que ahora son su soporte emocional.

También falta el relato de cuando le diagnosticaron una neuropatía periférica que le genera fuertes dolores en ambas piernas, que amenazó con acabar con sus presentaciones en vivo. El libro es fácil de conseguir, tanto en español como en inglés, en las plataformas más conocidas.

